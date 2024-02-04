人民网米兰2月4日（记者郑彬）日前，中国驻意大利米兰总领事馆举行2024年“温暖迎春”新春招待会，领区当地各级政府官员、华侨华人和中资企业代表，以及各国友好人士300余人欢聚一堂。

中国驻米兰总领事刘侃在活动中发表致辞。 中国驻意总领事馆供图

回顾过去的一年，刘侃总领事表示，中国同各方一道唱响和平发展主旋律，为变乱交织的世界注入稳定性和正能量。中意双方积极落实两国领导人巴厘岛会晤重要共识，各领域交往全面恢复，务实合作亮点纷呈，人文交往升温回暖，中意两国关系正站在新的起点上。

展望新的一年，刘侃表示，2024年是中华人民共和国成立75周年，也是中意全面战略伙伴关系建立20周年和马可·波罗逝世700周年。驻米兰总领馆将以推动构建人类命运共同体为主线，践行“外交为民”宗旨，为领区中国公民提供热情周到服务，不断提升大家的获得感、幸福感、安全感。

此外，刘侃还特别对广大在意华侨华人、中资机构和留学生在抗击洪涝地震灾害、支持祖（籍）国建设发展、推动中意务实合作、深化人文交流、促进民间友好等方面作出的重要贡献表示感谢。

意大利伦巴第大区政府秘书长卡塔内奥送上新春祝福。中国驻米兰总领事馆供图

意大利伦巴第大区政府秘书长卡塔内奥向广大中国侨胞送上了新春祝福，并表示希望中意双方抓住经贸、旅游等领域持续复苏的良好态势，逐步扩大文化、教育等各领域交流与合作，以更具象征意义的方式引领共同繁荣之路，为世界和平发展作出贡献。

随后，来自意大利当地的华侨华人及留学生代表为来宾们奉献了舞狮、歌曲、舞蹈、戏曲等充满中国传统文化元素的精彩节目，赢得阵阵掌声与喝彩。整个活动在一曲《相亲相爱》的优美歌声中达到了最高潮。与会人士纷纷对新的一年里中意关系的稳定向好发展送出了期待和祝福。

与会嘉宾共同分享中国美食文化。中国驻米兰总领事馆供图

(责编：刘洁妍、刘慧)