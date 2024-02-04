人民网华沙2月3日电 （记者李增伟、禹丽敏）2月2日，中国驻波兰大使馆和波兰中国学生学者联谊会在华沙举办“祥龙迎春 共赏芳华”2024年全波留学生新春联欢晚会，在波中国留学生、波兰学生与教师代表等400余人参加。

驻波兰大使孙霖江出席活动，向在波中国留学生致以新春问候和诚挚祝福，并现场发放“温暖迎春·共庆中国年”暖心包。孙霖江在致辞中勉励大家与祖国共奋进，求真学问，练真本领，积极参与推动中波友好交流，在互学互鉴中讲好中国故事、宣传中国优秀文化，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴、中波关系发展贡献力量。

晚会在中国留学生“芳华”合唱团的小合唱《起风了》中拉开帷幕，大提琴小品《冬的浪漫》、古筝独奏《春到湘江》表达留学生们对新春期待和美好祝愿；歌曲《不忘初心》《领航》《梨花颂》《是妈妈是女儿》抒发了海外学子对祖国和亲人的思念和热爱，深情歌颂祖国的发展成就；舞蹈《玉》《九儿》，中华汉服秀，二胡《赛马》，钢琴四手联弹《丝路》充分展示了中华传统文化的博大精深和独特魅力；歌曲《玛依拉变奏曲》《你》、舞蹈《千里邀月》、大号《嘎达梅林幻想曲》、吉他弹唱《我们的时光》展示了留学生们丰富多彩的留学生活、积极向上的时代风貌和对美好未来的热切期盼。晚会上，还播放了来自全球各地中国学联的新春祝福视频。最后，晚会在合唱《相亲相爱》中圆满落幕。

晚会现场乐曲悠扬、舞姿飘逸、欢声笑语，观众们热烈参与互动。留学生们纷纷表示，感谢使馆的倾情组织和大力支持，春晚节目精彩纷呈，为留学生们提供了展示自我的舞台，也让大家度过了一个快乐、温暖又难忘的夜晚，在波留学生将继续砥砺奋进，争取早日学成报国，同时祈愿祖国繁荣昌盛、人民幸福安康。

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