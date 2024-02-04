新华社北京2月3日电 综合新华社驻外记者报道：叙利亚、伊拉克和伊朗3日谴责美军2日对叙利亚和伊拉克境内目标的空袭行动，称其侵犯了国家主权，加剧地区紧张局势。

美军2月2日出动战机和无人机，对叙利亚和伊拉克境内受伊朗支持的武装组织的指挥部、武器仓库和其他设施等目标进行空袭。据美国媒体报道，这是对3名驻约旦美军士兵遭无人机袭击丧生的报复。

叙利亚外交部3日发表声明，谴责美国对叙东部领土的空袭行动，称空袭侵犯了叙主权、领土完整和民众安全。声明强调，叙利亚坚决反对美国为此次袭击辩护的所有借口和谎言。美国对代尔祖尔省多个地区发动空袭，美国军队继续占领叙利亚部分领土，这些清楚地表明美国政府对联合国宪章及其原则缺乏尊重。

声明说，此次空袭行动再次证明美国是全球不稳定的主要根源，其所作所为“以非常危险的方式”加剧了中东地区的冲突。

叙利亚军方3日早些时候发表声明说，“美国占领军”对叙利亚东部多个地点和城镇发动“公然空中侵略”，造成多名平民和士兵死伤，对公共和个人财产造成重大损害。叙军方说，叙政府军决心将所有叙利亚领土从被占领中解放出来。

伊拉克政府发言人巴西姆·阿瓦迪3日发表声明说，伊拉克西部阿卡沙特和加伊姆地区的伊安全部队的多个军事设施及附近居民区遭到美军空袭，美方行为严重侵犯了伊拉克主权。阿瓦迪否认美国提前就空袭与伊拉克政府进行过协调，并谴责美国误导国际舆论以逃避这一罪行的法律责任。

伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼3日发表声明说，美军空袭侵犯了叙利亚、伊拉克的主权和领土完整，这些袭击是美国的又一次“冒险行动和战略错误”，只会导致地区紧张局势加剧。

美东时间1月27日晚，位于约旦东北部靠近叙利亚边境地带的美军基地遭无人机袭击，造成3名美军士兵死亡，超过40人受伤。美方认定位于伊拉克境内、受伊朗支持的“伊拉克伊斯兰抵抗运动”旗下武装组织发动了针对美军的袭击，其所使用的无人机系伊朗制造。（参与记者：程帅朋、冀泽、李军、段敏夫、沙达提）

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