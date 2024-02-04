新华社华盛顿2月3日电 美国2024年总统选举民主党首场初选3日在南卡罗来纳州举行。美国现任总统、民主党人拜登竞选连任，国会众议员迪安·菲利普斯和作家玛丽安娜·威廉姆森在党内向他发起挑战。

在此前的民调中，拜登支持率大幅领先二人。

美国媒体和专家认为，拜登党内地位稳固，但他竞选连任之路面临支持率低、年龄大、弹劾调查、“边境危机”等困扰或挑战。南卡罗来纳州初选将检验非洲裔选民对拜登的支持，该州有大量非洲裔民主党选民，这一群体对于拜登实现连任非常重要。

共和党已经举行两场初选，美国前总统特朗普轻松连胜，其党内竞争对手仅剩美国前常驻联合国代表妮基·黑利。不过，特朗普尚未摆脱参选资格争议，牵扯到他的多起刑事诉讼案件仍在进行中。

拜登在美国2020年总统选举中胜出，但时任美国总统特朗普拒绝认输，引发一系列政治和法律纷争。美国有线电视新闻网文章表示，如果二人再次交手，选战将“撕裂且令人不安”。

初选是美国总统选举的第一阶段，民主、共和两党竞选人在此期间争夺各自党派总统候选人提名。初选结束后，两党将各自举行全国代表大会正式提名总统和副总统候选人。今年美国大选投票日为11月5日。（参与记者：孙丁、熊茂伶）

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