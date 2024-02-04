人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

美军空袭伊拉克致16死25伤

2024年02月04日08:53 | 来源：新华网
小字号

　　新华社巴格达2月3日电（记者李军 段敏夫）伊拉克政府发言人巴西姆·阿瓦迪3日发表声明说，伊拉克西部阿卡沙特和加伊姆地区的伊拉克安全部队的多个军事设施及附近居民区遭到美军空袭，造成包括平民在内的16人死亡、25人受伤。美方行为严重侵犯了伊拉克主权。

　　阿瓦迪否认美国提前就空袭与伊拉克政府进行过协调，并谴责美国误导国际舆论以逃避这一罪行的法律责任。

　　阿瓦迪强调，伊拉克政府认为驻扎在伊拉克境内的美国主导的国际联盟已成为对伊拉克安全与稳定的威胁，不断将伊拉克卷入地区和国际冲突。

　　美国东部时间2日傍晚，美军开始对叙利亚和伊拉克境内受伊朗支持的武装组织目标进行空袭。美国政府称这是对3名驻约旦美军士兵日前遭无人机袭击丧生的报复。去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，驻扎在伊拉克和叙利亚的美军屡遭袭击。

　　美国2003年发动伊拉克战争，2011年年底从伊撤军，仅留少量驻军。极端组织“伊斯兰国”2014年夺取伊拉克西部和北部大片地区，美国主导的打击“伊斯兰国”国际联盟随后增兵伊拉克。美国2021年12月从伊拉克撤出作战部队，目前仍有约2500名美军士兵以训练伊拉克政府军、担任军事顾问的名义在伊拉克驻扎。　

(责编：贾文婷、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部