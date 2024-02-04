国际问题观察员 邢宇

中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。相似的历史遭遇、共同的历史使命让中国与非洲紧紧相连。

律回春渐，新元肇启。2024年1月13日至18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅赴埃及、突尼斯、多哥、科特迪瓦访问，这是中国外长连续34年新年首访非洲。1月15日至24日，习近平主席特别代表、中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中赴乌干达出席不结盟运动第十九次峰会和第三届南方首脑会议并访问阿尔及利亚、喀麦隆、坦桑尼亚。上述访问践行中国对非合作真实亲诚的理念，体现了中国对非洲的高度重视和对非洲发展振兴的坚定支持。

——关键时刻见真情

中非团结友谊是在共同争取民族解放的斗争中形成的，又在共同发展振兴的征程上得到升华，是值得倍加珍惜和弘扬的宝贵精神财富。近来，全非洲同中国建交的53个国家都以不同形式表达对一个中国原则和中国和平统一大业的坚定支持。回顾新中国成立以来的历史，凡是在涉及中国核心利益和重大关切问题上，非洲国家都予以坚定支持，充分体现了中非相互支持的优良传统。作为非洲的老朋友、好朋友和真朋友，中国也将永远与非洲兄弟站在一起，坚定支持非洲国家维护独立、主权和民族尊严，坚定支持非洲提升国际地位和话语权，成为世界政治、经济、文明发展的重要一极。

——携手实现现代化

中国正在向第二个百年奋斗目标进军，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。与此同时，非洲正朝着非盟《2063年议程》描绘的美好愿景加速前进，全力建设和平、团结、繁荣、自强的新非洲。

迈向现代化的道路丰富多样。推进一体化是非洲国家和人民自主选择的现代化道路。中国一直予以坚定支持并愿做非洲探索现代化道路的同行者。中国已连续14年稳居非洲最大贸易伙伴国地位，中国援建或参与建设的铁路、公路、港口、电力等大型基础设施项目不断造福非洲人民，蒙内铁路、亚吉铁路、非洲疾控中心总部等旗舰性项目助力非洲民生改善。从携手应对自然灾害到全面落实G20缓债倡议，从卫生健康减贫惠农到数字创新绿色发展，中国始终是非洲国家最可信赖的伙伴。在2023年举行的中非领导人对话会上，中方宣布发起“支持非洲工业化倡议”，实施“中国助力非洲农业现代化计划”和“中非人才培养合作计划”。这三大举措涵盖非洲实现现代化迫切需要的领域，也是中国以实际行动支持非洲发展的生动体现。非洲是充满希望的大陆，在加快发展的同时又保持自身独立性，把前途命运牢牢掌握在自己手里，必将走出一条成功的非洲式现代化道路。

——共同践行全球安全倡议

近年来，西非和萨赫勒国家为维护地区和平稳定作出大量努力。同时地区局势仍面临不少困难挑战。一些国家政局持续动荡，国内社会矛盾突出。该地区长期处于国际反恐前沿，极端恐怖势力仍十分猖獗，地区反恐合作亦陷入困境。事实证明外部试图强加给非洲所谓良治模式，搞“民主改造”，并不能解决动荡根源，甚至引发新的混乱。只有通过对话协商，政治解决分歧，以非洲的方式解决非洲人的问题，才能把非洲建设成为和平、繁荣的大陆。习近平主席提出全球安全倡议，就是号召各国走出一条对话而不对抗、结伴而不结盟、共赢而非零和的新型安全之路。我们愿同非方一道，践行共同、综合、合作、可持续的安全观，推动政治解决国际和地区热点问题，维护非洲和世界和平稳定。

2024年，新一届中非合作论坛会议将在华举行，中非领导人将再次齐聚一堂，共商新时代的中非合作大计。中方将同非方共同努力，深化治国理政经验交流，推动高质量共建“一带一路”、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议同非盟《2063年议程》、非洲各国发展战略进一步紧密对接，打造契合新时代中非发展需要的合作举措，为构建高水平中非命运共同体注入新的强劲动力！

(责编：贾文婷、刘叶婷)