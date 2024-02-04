2月2日，在瑞士日内瓦万国宫，巴基斯坦常驻日内瓦代表比拉尔·艾哈迈德向记者展示他写的“福”字。新华社记者 王其冰 摄

新华社日内瓦2月2日电 通讯｜在万国宫感受中国年味走向世界

新华社记者王其冰 石松 陈斌杰

联合国日内瓦办事处、中国常驻日内瓦代表团、中国常驻世界贸易组织代表团2日联合举办农历新年庆祝活动，来自51个国家和15个国际组织的约300位各国使节和代表聚集日内瓦万国宫，感受走向世界的中国年味。

“我想说我们从未见到如现场这般的喜庆、向上和多姿多彩。”联合国日内瓦办事处总干事瓦罗瓦娅站在绘有龙年图案的中国红布景前，向现场嘉宾致辞。她先用汉语说“春节快乐”，接着用英语向现场来宾表示：“龙会给我们带来很多积极之事。它给我们带来希望和繁荣。”

作为活动东道主之一，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使身着中式服装和红色围巾出席活动。他向在场来宾致辞说，春节是中国的，也是世界的，全球近20个国家将春节作为法定节假日，世界约五分之一的人口以不同形式庆祝农历新年。去年12月，第78届联大协商一致通过决议，将春节确定为联合国假日。联合国也要过“年”了!

2月2日，在瑞士日内瓦万国宫，来宾（右）在农历新年庆祝活动现场学习中国书法。新华社记者 王其冰 摄

陈旭表示，中国人讲求的是美美与共，中国愿将春节这一传统节日的喜气传递给世界，同各国一道，做倡导尊重世界文明多样性、促进不同文明交流互鉴的“实干派”。

“龙象征着力量，象征着美好世界和美好生活。现在世界比以往任何时候都更需要这种积极的力量。”联合国贸易和发展会议秘书长蕾韦卡·格林斯潘对记者说，春节是一个为了更加团结友爱、为每个人创造更美好世界的节日。联合国把春节列为官方假日的决定是对文化多样性的认可，是为了让人们更好地理解世界。

世贸组织总干事伊维拉盛装出席活动。她对记者说：“我想祝福中国人民欢度这一美好节日，祝龙年快乐，世界和平。”

来自法国的妮科尔·阿姆利纳是联合国消除对妇女歧视委员会委员。她对记者说：“这项活动传达了一个很好的信号：中国与我们同在。这是对和平、可持续发展的美好愿望。”

在中国书法互动展台旁，巴基斯坦常驻日内瓦代表比拉尔·艾哈迈德兴致勃勃地向记者展示了自己在红纸上写下的汉字“福”。“在这里看到中国书法展示，我特别开心。”他说：“我非常喜欢中国书法。汉语是联合国六种官方语言之一，联合国庆祝这一节日很恰当，我们很高兴与中国一起庆祝这一节日。”

“节日让我们作为一个团结的世界、团结的家庭聚集在一起，并团结起来解决问题。”世界知识产权组织总干事邓鸿森在接受采访时对记者说：“龙在中华文化中代表勇气、远见和行动力。为了应对面临的许多全球性挑战，我们需要具备这些品质。”（参与记者：聂晓阳、曾焱）

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