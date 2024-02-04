新华社巴格达2月3日电（记者段敏夫 李军）伊拉克外交部3日召见美国驻伊拉克临时代办，对美军空袭伊拉克境内目标提出正式抗议。

伊外交部当天发表声明说，伊方对美军空袭伊拉克安全部队的军事设施表示谴责。伊拉克不是大国角力的舞台，也不是有关方面传递信息或展示力量的场所。伊拉克政府将切实履行宪法职责，捍卫国家主权，保护安全部队及平民生命安全。

当天早些时候，伊拉克政府发言人巴西姆·阿瓦迪发表声明说，伊拉克西部阿卡沙特和加伊姆地区的伊拉克安全部队的多个军事设施及附近居民区遭到美军空袭，造成包括平民在内的16人死亡、25人受伤。

伊拉克政府同日宣布为在此次空袭中的遇难者哀悼3天。

美东时间1月27日晚，位于约旦东北部靠近叙利亚边境地带的美军基地遭无人机袭击，造成3名美军士兵死亡，超过40人受伤。美方认定位于伊拉克境内、受伊朗支持的“伊拉克伊斯兰抵抗运动”旗下武装组织发动了针对美军的袭击，其所使用的无人机系伊朗制造。2月2日，美军出动战机和无人机，对叙利亚和伊拉克境内受伊朗支持的武装组织的指挥部、武器仓库和其他设施等目标进行空袭。据美国媒体报道，这是对3名驻约旦美军士兵遭无人机袭击丧生的报复。叙利亚、伊拉克、伊朗和俄罗斯3日谴责美军空袭行动，称其侵犯了国家主权，加剧地区紧张局势。

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