新华社巴格达2月3日电（记者李军 段敏夫）伊拉克政府发言人巴西姆·阿瓦迪3日发表声明说，伊拉克西部阿卡沙特和加伊姆地区的伊拉克安全部队的多个军事设施及附近居民区遭到美军空袭，造成包括平民在内的16人死亡、25人受伤。美方行为严重侵犯了伊拉克主权。

阿瓦迪否认美国提前就空袭与伊拉克政府进行过协调，并谴责美国误导国际舆论以逃避这一罪行的法律责任。

阿瓦迪强调，伊拉克政府认为驻扎在伊拉克境内的美国主导的国际联盟已成为对伊拉克安全与稳定的威胁，不断将伊拉克卷入地区和国际冲突。

美国东部时间2日傍晚，美军开始对叙利亚和伊拉克境内受伊朗支持的武装组织目标进行空袭。美国政府称这是对3名驻约旦美军士兵日前遭无人机袭击丧生的报复。去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，驻扎在伊拉克和叙利亚的美军屡遭袭击。

美国2003年发动伊拉克战争，2011年年底从伊撤军，仅留少量驻军。极端组织“伊斯兰国”2014年夺取伊拉克西部和北部大片地区，美国主导的打击“伊斯兰国”国际联盟随后增兵伊拉克。美国2021年12月从伊拉克撤出作战部队，目前仍有约2500名美军士兵以训练伊拉克政府军、担任军事顾问的名义在伊拉克驻扎。

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