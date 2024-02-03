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中国去年成为韩国人最大海外直购消费目的地

2024年02月03日20:20 | 来源：新华网
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新华社首尔2月3日电（记者冯亚松）韩国统计局最新数据显示，2023年中国首次超过美国，成为韩国人最大的海外直购消费目的地。

《韩国时报》2日援引韩国统计局当天发布的数据报道说，2023年韩国人线上海外直购总支出为6.75万亿韩元（约合50.8亿美元），较2022年增加26.9%，创下韩国政府自2014年统计相关数据以来的新高。从消费品类别看，运动和休闲类商品增速最快，服饰和时尚类商品紧随其后。

在2023年韩国人海外直购总支出中，中国占比约为48%，总金额达3.28万亿韩元，较2022年增长121.2%；美国占比约为27%，总金额1.85万亿韩元，比上年下降7.3%。

报道说，韩国海外直购市场迅速兴起主要受中国跨境电商平台快速发展带动，阿里巴巴旗下的速卖通、拼多多旗下的Temu等购物平台正以其价格优势和促销手段吸引更多韩国消费者。

报道援引一些专家的分析认为，鉴于中国巨大的消费市场和强劲高效的线上购物平台，中国在海外直购市场的优势将持续。

(责编：袁勃、岳弘彬)

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