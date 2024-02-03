新华社福州2月2日电（记者邓倩倩）2024年是中国-东盟人文交流年，中国-东盟迎春嘉年华活动于2月2日在福建省福州市启动，由丝绸之路旅游城市联盟提出的《加强中国-东盟区域性旅游合作的共同倡议》在会上发布。

丝绸之路旅游城市联盟于2023年9月成立，由文化和旅游部中外文化交流中心联合国内外知名旅游城市共同发起，目前已有包括柬埔寨、马来西亚、菲律宾、泰国、缅甸等28个国家的63个知名旅游城市加入联盟。

《加强中国-东盟区域性旅游合作的共同倡议》旨在以旅通心、以旅彰文、以旅赋能，深化睦邻友好，促进文明互鉴，推动合作共赢，助力中国与东盟区域性旅游合作迈上新台阶。倡议主要包含三方面内容。

一是加强协调联动，实现互惠互利。将利用联盟框架下年会论坛、展会路演、企业洽谈等品牌活动，增强各方在旅游领域的产业政策沟通、市场信息共享、发展战略对接、资源优势互补，在入出境政策措施、游客权益保障等方面互相予以便利和支持，不断密切游客往来，助力旅游业强劲复苏。

二是打造区域品牌，增强国际影响。将发起“中国-东盟国际旅游推广联合行动计划”，围绕“澜沧江-湄公河”、海上丝绸之路、生态旅游、康养旅游等主题，联合打造开发区域性精品旅游品牌产品，通过“魅力丝路 联通世界”联合推介展等活动平台，赴中国-东盟区域外国家和地区组织旅游推广，提升区域性旅游的全球知名度、美誉度，实现入境游共同增长。

三是提供智力支持，赋能协调发展。依托联盟“丝路对话”活动，开展研修培训、专家咨询、田野调查等活动，助力相关城市开发旅游资源、打造旅游形象、升级旅游产业，推动以科技驱动、融合创新为特色的旅游业发展，从而实现中国与东盟更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的城市发展。

文化和旅游部中外文化交流中心副主任万铤介绍，联盟愿充分发挥自身普惠性、包容性、国际性旅游交流合作机制优势，多措并举推动中国与东盟国家旅游合作。

本次嘉年华活动由外交部指导，中国人民对外友好协会、福建省人民政府主办。

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