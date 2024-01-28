人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

泰国公主诗琳通会见王毅

2024年01月28日23:08 | 来源：新华网
小字号

　　新华社曼谷1月28日电（记者林昊　高博）当地时间1月28日，泰国公主诗琳通在曼谷会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

　　王毅首先转达习近平主席对哇集拉隆功国王的亲切问候。王毅表示，今年是中华人民共和国成立75周年，是中国人民庆贺的年头，今年也是泰国国王六循寿辰，是泰国人民喜庆的年份，很高兴新年伊始即应邀访泰。今天同班比外长举行了年度磋商，就深化中泰命运共同体建设达成重要共识。双方还签署了互免签证协定，人员往来将更加便利。中泰一家亲，将越走越亲。

　　王毅说，泰国王室始终高度重视中泰友谊，期待新形势下泰王室为发展中泰友好作出新贡献。公主是中国人民的好朋友、老朋友，获颁“友谊勋章”，访华五十余次，为深化人民的相互了解发挥了带动作用，可以说是中泰友好的象征。明年将迎来中泰建交50周年，中方愿同泰方保持高层交往，密切人文交流，推动两国全面战略合作伙伴关系迈上新台阶。

　　诗琳通说，我珍视同中国的友谊，常常向学生展示习主席颁发的“友谊勋章”。希望同中方密切各领域沟通交流，加强教育、传统医学、科技、航天等方面合作。中国地大物博，虽已多次访华，还有许多地方想去看看。非常期待再次访问中国。

(责编：袁勃、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部