新华社曼谷1月28日电（记者林昊 高博）当地时间1月28日，泰国公主诗琳通在曼谷会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

王毅首先转达习近平主席对哇集拉隆功国王的亲切问候。王毅表示，今年是中华人民共和国成立75周年，是中国人民庆贺的年头，今年也是泰国国王六循寿辰，是泰国人民喜庆的年份，很高兴新年伊始即应邀访泰。今天同班比外长举行了年度磋商，就深化中泰命运共同体建设达成重要共识。双方还签署了互免签证协定，人员往来将更加便利。中泰一家亲，将越走越亲。

王毅说，泰国王室始终高度重视中泰友谊，期待新形势下泰王室为发展中泰友好作出新贡献。公主是中国人民的好朋友、老朋友，获颁“友谊勋章”，访华五十余次，为深化人民的相互了解发挥了带动作用，可以说是中泰友好的象征。明年将迎来中泰建交50周年，中方愿同泰方保持高层交往，密切人文交流，推动两国全面战略合作伙伴关系迈上新台阶。

诗琳通说，我珍视同中国的友谊，常常向学生展示习主席颁发的“友谊勋章”。希望同中方密切各领域沟通交流，加强教育、传统医学、科技、航天等方面合作。中国地大物博，虽已多次访华，还有许多地方想去看看。非常期待再次访问中国。

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