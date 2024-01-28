新华社巴黎1月27日电 综述丨法国核电人士期待中法合作再续新篇

新华社记者刘芳

法国是第一个同中国开展民用核能合作的西方国家，两国在这一领域的合作时间跨度大、内涵丰富、具有战略意义。当前，能源低碳转型已是世界各国的共同事业，中法核能合作未来大有可为。

中国大陆第一座大型商用核电站——大亚湾核电站引进的就是法国核电技术。从1984年动工到1994年投入商业运营，法国电力集团全程参与了大亚湾核电站的设计、建设和运行。

曾任大亚湾项目技术经理的法国电力集团前执行副总裁埃尔韦·马舍诺认为，大亚湾核电站堪称“世界工业史上最漂亮的项目”。这位现已年近八旬的核电专家日前告诉记者：“在当时的国际环境下，法国电力集团信任中国，中国也信任法国电力集团。有了这份信任契约，双方40年携手不曾分离。”

回忆在中国工作的岁月，马舍诺多次言及“信任”。他说，建设大亚湾核电站时，法国电力集团给法国北部格拉夫林核电站做了首次十年安全评估，梳理出100多项改进措施。“这是极其宝贵的技术诀窍，是企业的经验财富。虽然大亚湾合同并无规定，但法方认为经验不能不与中方共享，因此全部改进措施都分享给了大亚湾。这就是信任。”

1996年初，大亚湾核电基地岭澳核电站开工建设，法国电力集团从技术顾问转为合作伙伴。2009年底，采用欧洲第三代压水堆技术（EPR）的广东台山核电站开工建设，由法国电力集团与中方共同设计建造。2018年底，台山核电站1号机组成为全球首台具备商运条件的EPR三代核电机组。

法国专家菲利普·托兰于1993年至1995年在大亚湾核电站任安全技术顾问，2014年至2018年在台山核电站任副总经理。在他看来，从大亚湾到台山，“中国徒弟逐渐超越法国师父”。他说：“无论是生产还是安全，中国核电表现都很出色。法国核电必须努力进步，这意味着学习他人的经验。”

在2011年出版的《同舟共济——法国电力集团在中国的历程（1983—2011）》一书中，法国企业史学家费利克斯·托雷斯写道，中国是一个能够准确了解和跟踪世界电力市场变化的观象台，能为法国企业提高能力和竞争水平提供机遇。

如今，中国核电发展与创新取得举世瞩目的成就，法国也倡议发起欧洲“核联盟”，为欧洲核能发展拟订“路线图”。“法国应与中国进一步发展大规模核能合作”，托雷斯告诉记者。他期待的理想情景是，两国企业合作建设法国境内新一代核电机组，并携手开拓第三国市场，为迫切需要清洁高效能源的国家提供发展动力。

法国电力集团现任副总裁兼中国区总裁法布里斯·富尔卡德表示，中国和法国在核能领域都具有雄心，两国继续合作确保重大建设项目取得成功符合所有人的利益，也有利于核能安全利用这一首要优先事项。

他介绍说，法国电力集团与中国伙伴近年进行了多项研发合作，法方承建、中方参与的英国欣克利角C核电项目近期取得进展。2023年4月，中法两国元首共同见证签署包括民用核能在内的多领域双边合作文件。

富尔卡德说：“合作不止于能源，而在于更广义的应对气候变化。法中两国都相信‘独善其身，难成伟业’，抱持共同的愿景和雄心。一起行动，我们会更强大。”

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