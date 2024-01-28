新华社悉尼1月28日电 霍尼亚拉消息：所罗门群岛总理索加瓦雷日前在接受当地媒体“塔乌利新闻”采访时，高度评价所中关系，认为2019年同中华人民共和国建立外交关系是所政府作出的一项重大正确决定。

1971年10月，联合国大会通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切权利，承认中华人民共和国政府代表是中国在联合国的唯一合法代表。索加瓦雷说，联合国所有会员国都有责任尊重这一决议，承认台湾是中国领土不可分割的一部分。

索加瓦雷表示，所政府在外交方面一直奉行“广交朋友、不树敌”原则。与中国关系“非常、非常亲密的国家”遍布世界各地，所罗门群岛只是其中之一。

索加瓦雷说，与中国建交虽然仅4年多，但已经给所罗门群岛带来了巨大变化。他还特别提到，当所罗门群岛面对新冠疫情和骚乱等严峻挑战时，中国等国积极向所罗门群岛提供援助。

索加瓦雷表示，所罗门群岛国家虽小，但中国与之平等相处。反观美国，在其主办的一次同太平洋岛国的国际会议上，美国自己“说教”一个钟头，却只让太平洋岛国领导人讲三分钟。所罗门群岛是主权国家，希望与其他国家平等交流。

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