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国际能源署专家：中国在全球可再生能源领域树立榜样

2024年01月28日15:59 | 来源：新华网
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新华社北京1月28日电 国际能源署高级分析师海米·巴哈尔日前表示，中国已成为可再生能源领域的领导者，其可再生能源产能正以“前所未有”的速度增长，这不仅有利于中国，也有利于世界，中国取得的成就是“全世界的榜样”。

巴哈尔日前在接受媒体采访时说，中国是全球最大的太阳能光伏组件生产国，生产了全球约80%的组件。这推动过去十年太阳能组件价格下降了80%以上，有助于世界各国扩大太阳能光伏部署。

巴哈尔表示，世界其他地方的光伏组件制造成本比中国高得多，2023年在美国制造一个多晶硅光伏组件的成本估计比中国高30%，印度的制造成本比中国高10%，欧盟比中国高60%。

国际能源署11日发布的《2023年可再生能源》年度市场报告显示，2023年全球可再生能源新增装机容量比上年增长50%，新增装机容量达510吉瓦，太阳能光伏占其中四分之三。2023年中国可再生能源装机容量增长全球领先，当年中国风能新增装机容量比上年增长66%，当年中国太阳能光伏新增装机容量相当于上年全球太阳能光伏新增装机容量。

(责编：王禹蘅、崔越)

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