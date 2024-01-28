人民网阿布扎比1月27日电 （记者张志文）1月26日晚，第21届阿布扎比国际艺术节在中国贺岁芭蕾舞剧《过年》中的喜庆场面中拉开帷幕。作为中东地区具有影响力的国际艺术盛会，本届阿布扎比国际艺术节邀请中国担任主宾国，以庆祝两国建交40周年。

中国驻阿联酋大使张益明，阿联酋包容与共存部部长纳哈扬亲王，阿布扎比社会发展局局长穆吉尔，阿布扎比国际艺术节主席、阿布扎比音乐艺术基金会主席胡达·卡努，以及巴基斯坦、巴西、法国、瑞士、意大利等国驻阿大使等嘉宾出席，并与现场千余名观众共同欣赏。

中央芭蕾舞团排演的芭蕾舞剧《过年》，将瑰丽多姿的中国传统文化与西方的芭蕾艺术相结合，展现了中国新年的文化传统和喜庆氛围。中央芭蕾舞团团长、艺术总监冯英表示，此次巡演正值春节前夕，中央芭蕾舞团将这部极具中国“年味儿”的舞剧带到阿布扎比国际艺术节，为阿联酋观众们奉上一场丰富多彩又充满趣味的艺术盛宴，希望通过这份“新年礼物”为阿联酋观众送上美好、幸福、祥和、团圆的新春祝福。

“我们注重与中国著名艺术家和艺术团体开展合作，以具有影响力的方式向阿联酋和阿拉伯地区的观众展现中国文化及其创造力，积极为深化阿中双边关系做出贡献。”胡达·卡努表示，阿布扎比音乐艺术基金会始终视中国为全球艺术创作的灵感源泉，致力于加强与中国等全球文化艺术团体的合作。中央芭蕾舞团在《过年》剧目中的精彩表演凸显了文明交流互鉴成果，也进一步推动中阿艺术合作不断向前发展。

张益明表示，今年是中国和阿联酋建交40周年，在两国关系发展史上具有特殊重要意义。应阿布扎比文化与艺术基金会邀请，中国担任2024阿布扎比国际艺术节主宾国，年内将有包括中央芭蕾舞团、新疆歌舞团、中国交响乐团等众多知名艺术院团来阿访问演出，为阿联酋民众带来文化与艺术的盛宴。“相信中央芭蕾舞团来阿访演将掀起中阿人文交流合作的新高潮，不断拉紧两国民心相通纽带，夯实中阿传统友谊根基。”

据悉，1月30日和31日，中央芭蕾舞团还将在迪拜歌剧院演出《芭蕾精品晚会》。

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