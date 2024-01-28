新华社阿克拉1月27日电（记者许正）为期三天的非洲繁荣对话会27日在加纳落幕。与会非洲领导人呼吁非洲国家齐心协力，共同加快非洲大陆工业化进程以实现繁荣。

加纳总统阿库福-阿多在对话会上表示，非洲国家需要建设高效的交通和物流基础设施，简化贸易流程，广泛应用数字技术促进跨境支付，释放非洲国家间贸易潜能。当前，非洲大陆自由贸易区（非洲自贸区）的实施为跨国贸易提供更多机遇，将有助于推动经济增长，创造更加互联互通的一体化非洲大陆。

阿库福-阿多说：“如果非洲国家不推进工业化，不为我们的原材料增加附加值，不加强多领域基础设施建设将整个非洲联结起来，那么非洲国家间的贸易将一如既往停留在较低水平。”

非洲自贸区秘书长梅内表示，非洲国家需要专注于打造高附加值产业链，减少对从其他国家进口的依赖，积极生产和出口为非洲提供就业机会的产品。提高生产力、提升产品附加值并加强贸易将助力非洲大陆实现繁荣。

莫桑比克前总统若阿金·希萨诺在会议期间呼吁非洲各国政府与私营部门合作，打造完备的生产和附加值体系，以减轻非洲大陆的饥饿和贫穷状况。

非洲繁荣对话会由非洲自贸区秘书处等机构共同主办，旨在为非洲政商界人士搭建对话平台，探索非洲大陆实现繁荣的路径。

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