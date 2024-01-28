人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

非洲领导人呼吁加速工业化以实现繁荣

2024年01月28日15:11 | 来源：新华网
小字号

新华社阿克拉1月27日电（记者许正）为期三天的非洲繁荣对话会27日在加纳落幕。与会非洲领导人呼吁非洲国家齐心协力，共同加快非洲大陆工业化进程以实现繁荣。

加纳总统阿库福-阿多在对话会上表示，非洲国家需要建设高效的交通和物流基础设施，简化贸易流程，广泛应用数字技术促进跨境支付，释放非洲国家间贸易潜能。当前，非洲大陆自由贸易区（非洲自贸区）的实施为跨国贸易提供更多机遇，将有助于推动经济增长，创造更加互联互通的一体化非洲大陆。

阿库福-阿多说：“如果非洲国家不推进工业化，不为我们的原材料增加附加值，不加强多领域基础设施建设将整个非洲联结起来，那么非洲国家间的贸易将一如既往停留在较低水平。”

非洲自贸区秘书长梅内表示，非洲国家需要专注于打造高附加值产业链，减少对从其他国家进口的依赖，积极生产和出口为非洲提供就业机会的产品。提高生产力、提升产品附加值并加强贸易将助力非洲大陆实现繁荣。

莫桑比克前总统若阿金·希萨诺在会议期间呼吁非洲各国政府与私营部门合作，打造完备的生产和附加值体系，以减轻非洲大陆的饥饿和贫穷状况。

非洲繁荣对话会由非洲自贸区秘书处等机构共同主办，旨在为非洲政商界人士搭建对话平台，探索非洲大陆实现繁荣的路径。

(责编：王禹蘅、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部