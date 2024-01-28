人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

联合国人权理事会国别人权审议工作组通过中国参加审议报告

2024年01月28日13:36 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网北京1月28日电 （记者刘仲华）日内瓦消息：1月26日，正在瑞士日内瓦举行的联合国人权理事会国别人权审议工作组第45届会议一致通过中国参加第四轮国别人权审议报告。中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使率中国政府代表团与会。

陈旭在审议报告通过后表示，今年是中华人民共和国成立75周年。中国正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。在实现这一宏伟目标的进程中，我们将让现代化建设成果更多更公平地惠及全体人民，不断提升人权保障水平，促进人的自由全面发展。中国在推进自身人权事业高质量发展的同时，将始终高举和平发展、合作共赢旗帜，坚持立己达人、胸怀天下，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。中方愿同国际社会一道，坚定不移地促进和保护人权，积极参与全球人权治理，弘扬全人类共同价值，推动构建人类命运共同体，共同建设更加美好的世界。

此前，中国政府代表团于1月23日出席了审议会议，以开放坦诚的态度与各国代表进行了建设性对话。120多个国家积极评价中国人权事业进展，充分肯定中国在促进和保护人权方面作出的不懈努力。国别人权审议是各国在联合国框架内就人权问题进行平等坦诚交流，开展建设性对话与合作的重要平台。中国曾于2009年、2013年和2018年参加前三轮审议。

(责编：王禹蘅、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部