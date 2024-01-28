新华社联合国1月27日电 专访｜中国是维护多边秩序、促进可持续发展的引领者——访第78届联合国大会主席弗朗西斯

新华社记者王建刚

日前，第78届联合国大会主席弗朗西斯在纽约联合国总部接受新华社记者专访，对中国坚定支持以联合国为核心的国际体系表示感谢，同时高度赞赏中国在国际事务中的重要贡献与领导作用。他强调，联大工作将以联大第2758号决议为指引，遵循一个中国原则，期待中国未来在促进国际合作、应对全球性挑战等方面发挥更关键作用。

应中共中央政治局委员、外交部长王毅邀请，第78届联合国大会主席弗朗西斯于1月27日至31日访华。

弗朗西斯说：“多年来，中国理解联合国等多边机构在促进全球合作和国家间交流中的重要性。同时，中国在发展进程中将为所有人争取和平、繁荣、进步和可持续发展列为优先事项，这与我担任联大主席期间的优先事项高度一致。”

弗朗西斯认为，近年来，中国在维护多边秩序、促进可持续发展等方面持续充分发挥“领导作用和重要影响力”，中国通过开展国家间合作应对挑战的举措值得充分肯定。“全球共同应对挑战最好且唯一的办法就是通过由联合国主导的进程，并根植于多边主义。”

弗朗西斯称赞中国是“可持续发展的引领者”。他认为，中国努力团结全球力量、凝聚共识，“将发展问题置于全球议程突出位置”，中国提出的“一带一路”倡议与联合国发展议程紧密对接，全球发展倡议、全球安全倡议和全球文明倡议也将深化全球、区域以及各国之间发展战略的协同，有助于促进世界各国共同包容发展。

中国一贯主张和平解决争端，尊重国家主权、领土完整，始终坚持通过对话和外交途径解决争端。弗朗西斯对此予以高度称赞，并强调在当前全球范围内暴力和冲突不断增多的大背景下，遵守联合国宪章宗旨和原则是国际关系的重中之重。

弗朗西斯以中国推动沙特阿拉伯和伊朗恢复外交关系为例，认为中国此举进一步彰显其通过对话协商化解矛盾分歧的一贯立场和努力，“这也将促进联合国宪章理想的实现”。

弗朗西斯同时对中国在联合国维和事业中的贡献给予充分肯定。“我谨代表联合国感谢中国‘蓝盔’。”他表示，中国不仅是“联合国维和行动的领导者”，作为安理会常任理事国，中国还在制定联合国维和政策、授权维和行动方面“发挥着关键核心作用”。

展望未来与中国的合作，弗朗西斯期待中国进一步发挥其在南南合作方面的优势，凭借自身发展经验，为发展中国家伙伴在经济社会发展等诸多领域树立榜样、提供借鉴、给予支持。

弗朗西斯强调，“中国在加强多边主义和维护基于联合国宪章的国际合作方面至关重要”，也在全球应对气候变化领域作出重要贡献。他说，联合国将在今年9月召开未来峰会，旨在探索有效的国际合作和解决全球挑战的新途径，“期待中国在这一重要进程中发挥关键作用，以更好支持全球公平、共同发展”。

(责编：王禹蘅、崔越)