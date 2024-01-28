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伊朗谴责伊境内针对巴基斯坦人的袭击事件

2024年01月28日11:41 | 来源：新华网
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新华社德黑兰1月28日电（记者沙达提）伊朗外交部28日发表声明，强烈谴责27日发生在伊朗东南部锡斯坦-俾路支斯坦省的袭击事件。袭击造成巴基斯坦人9死3伤。

伊朗外交部发言人纳赛尔·卡纳尼在声明中说，对巴基斯坦政府和遇难者家属表示慰问。伊朗有关方面正对袭击事件进行调查。伊朗和巴基斯坦“不会让敌人破坏两国之间的兄弟关系”。

据伊朗迈赫尔通讯社27日报道，不明身份武装人员当天凌晨在锡斯坦-俾路支斯坦省袭击外国人住所。3名武装人员随后逃逸。目前尚无任何组织宣称制造了这起袭击事件。

伊朗总统办公室网站27日发表声明说，伊朗总统莱希当天在德黑兰会见巴基斯坦驻伊朗大使穆罕默德·穆达西尔·提普时说，恐怖主义对地区所有国家构成威胁，并强调两国要在打击恐怖主义、毒品和有组织犯罪领域实施联合计划。

巴基斯坦外交部27日确认9名巴基斯坦人在伊朗遇袭身亡，并对这一事件予以谴责。巴外交部发言人蒙塔兹·俾路支表示，巴基斯坦正与伊朗方面保持联系，巴方强调需要立即调查这一事件，并追究涉案人员的责任。

(责编：王禹蘅、崔越)

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