人民网柏林1月28日电 （记者徐馨）“莱茵河畔过大年 中德共庆绿色冰雪节”专场活动1月25日晚在德国杜塞尔多夫举行。正在举行德国冰球甲级联赛的杜塞尔多夫冰球场张灯结彩，充满浓浓的中国味。出席“中国之夜”专场活动的中国驻杜塞尔多夫总领事杜春国、联合国气候变化框架公约秘书处工作人员、北威州华侨华人、留学生、中资企业代表约3000人，以及当地经济、教育、文化界友好人士与现场逾10000名观众欢聚一堂，共赏冰雪运动之美，共庆中国新年。

杜塞尔多夫侨团与冰球队青少年运动员们正在进行高难度的冰上舞龙。中国驻杜塞尔多夫总领馆供图

杜春国在开场致辞中表示，中国春节是一个阖家团圆的节日。冰球把我们团结在一起，体育把我们团结在一起，文化把我们团结在一起。我们生活在一个多元文化的地球村，生活在人类命运共同体中。和平、和睦、和谐的追求深深植根于中华民族的精神世界之中，深深溶化在中国人民的血脉之中，希望中德人民通过体育、文化交流缔结最深厚的友谊。

此次别开生面的“中国之夜”专场活动旨在以体育为媒介，搭建中德人文交流新舞台，为中德文化交融、民间往来提供新思路，为领区同胞融入德国主流文化提供新平台，为当地德国民众展示真实、立体、全面中国提供新窗口。

具有浓郁中国年味的节庆装饰，滚动播放的龙年视频及中国乐曲与激烈精彩的冰球赛相得益彰，令万余名现场观众始终沉浸在热烈欢快的气氛中。领区华人社团及华校师生和德国民众合作表演了充满中国元素的“冰上唱跳MIX秀”。杜塞尔多夫功夫学校师生、德国汉园中文学校学生和杜塞尔多夫冰球队的青少年运动员们共同完成了高难度的冰上舞龙，北威州华人艺术团演员们还带领全场观众合唱歌曲《让世界充满爱》《你和我》和《幸福拍手歌（德语版）》。

杜塞尔多夫冰球俱乐部体育总监尼基·蒙特表示：“赛前我听说今晚会有很多华人球迷来看球，非常开心，今天就像是‘中国日’。我喜欢感受不同的文化，喜欢中国的舞蹈和音乐。”

加速中德文化交融，感受中国科技魅力，此次活动不仅体现了中国传统文化元素，还彰显了绿色、健康、可持续发展的宗旨，现场融入了诸多绿色科技元素，大屏滚动播放绿色新能源宣传片，并就相关新能源产品开辟专区进行了专题展示。中德“一带一路”贸易促进会、众道集团、美的楼宇科技事业部等中资企业搭建展台，介绍中国发展绿色新能源的理念和取得的成就，让德国民众近距离领略中国企业风采。

为应对全球气候变化，作为负责任的大国，中国致力于推动新能源技术的发展，持续科技创新，构建产业链条，成为全球可再生能源领域的富有重大影响力的国家。美的集团作为中国新能源领域的代表性企业，在引领加速绿色低碳转型、深入推进能源革命发挥着积极作用，众道集团是德国新能源领域的重要企业，对于新能源在德国普及推广发挥着至关重要的作用。德国作为可持续能源的倡导者，秉承共同理念，中德两国在可再生能源领域有着广泛的合作空间。

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