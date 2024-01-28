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弘扬中医文化精髓 共谱中马医患佳话

——中国援马耳他医疗队工作获当地民众称赞

2024年01月28日11:19 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马1月27日电 （记者谢亚宏）瓦莱塔消息：在地中海岛国，由江苏省卫生健康委员会派遣医疗队坐诊的地中海地区中医中心，已经成为欧盟内展示中医形象的一扇窗口。目前，中国政府先后派出19期援马耳他医疗队，他们面对形形色色的病患，始终以“仁”作为医者的核心精神，创造出了一首首动人的和谐医患奏鸣曲。

她是我的小甜心

“亲爱的小甜心，我今天给你带的是树莓味的夹心饼干。”这是索尼亚·林得博德女士在接受高友玲医生针刺治疗后，第N次送上表达谢意的小点心。

索尼亚是马耳他戈佐总医院中医科治疗的最年长的患者，今年102岁。去年11月，她因为四肢关节疼痛难忍前来寻求中医治疗。高医生查体后发现，她的双侧手臂、小腿皮肤脂肪层特别薄，静脉特别明显，因此治疗前特别向她解释，如果针刺后出现局部瘀青，不要紧张，过一段时间会自行吸收。患者表示理解后，高医生分别在足阳明胃经、足太阴脾经、手阳明大肠经、手少阳三焦经循经取穴，治疗的同时嘱咐患者配合相应的呼吸运动。

仅仅一次治疗后，索尼亚就感觉疼痛明显好转。从第二次就诊开始，她每次都会带上可口的小点心，有时是巧克力馅饼，有时是马耳他特色小饼干，坚持看着高医生收下后才会满意地离开。一个疗程结束后，大家都记住了这位慈祥的长寿老奶奶。

高友玲医生（右一）与索尼亚女士（左一）合影 第19期中国援马耳他医疗队 供图

高友玲医生（右一）与索尼亚女士（左一）合影。第19期中国援马耳他医疗队供图

今年1月，索尼亚因为摔跤受伤，再次来到中医科针灸。通过之前与患者的详细沟通，高医生已知老人独自居住，儿子在国外工作，起居只有一名保姆照顾，因此除了给予针刺治疗外，她还细致地向患者及其保姆进行了老年人防跌倒注意事项的宣教。“咱们一起拍个照吧，我要把照片发给儿子，让他知道我被一位来自中国的甜心医生照顾的很好。”索尼亚说完就热情地拥抱住高医生，留下了这张温馨的合影。

高医生说：“很多患者都称呼我为‘sweet heart’（甜心）。我非常开心能够得到患者们的认可和喜爱。我认为这一方面是由于我的医术切实为她们解决了病痛，同样重要的是我愿意多说多问，告诉患者我要做什么、为什么这样做、他是否感觉不适，回家后如何保健……让患者感受到了我内心对他们的重视和关爱。”

我明白了“得气”

地中海中医中心的三号诊室里，高井亮医生正在接待他今天的第一位患者—费玛·维拉女士。

“早上好，女士。你哪里不舒服呢？”

“我肯定是不舒服才来你们这里的呀！我头痛、脖子疼，我还头晕……”

高医生从患者急促的描述中立刻感知到了她烦躁不安的情绪，快速完成体格检查，最后确定以颈部为主、并取少许头部和手部远端穴位为其治疗颈椎病。没想到几根细细的银针刚落下，患者就不住的叫嚷起来：“好疼，太疼啦！”高医生见状立刻调整了用针数量和进针深度，同时反复告知患者针刺治疗是安全的，由于个人身体情况不同，出现针感差异大也是正常的。但患者却还是紧皱着眉头反驳说：“我听说针刺不疼，为什么我感觉这么疼？怎么会这样呢？”听到病人的质疑，高医生面带笑容地解释道：“你是第一次尝试针灸治疗吧？针灸要获得好的疗效，最重要的条件是‘得气’”。“什么是‘得气’？”费玛一脸茫然地问。“‘得气’是指让你的针刺部位得到经气的感应。具体表现就是你有酸麻胀痛的感觉。”高医生进一步解释说：“简单做个比喻，人体的经络就像城市里繁忙的交通网络。身体健康状态下，气血能通过这个复杂的交通网络畅通无阻的运行。但你这次的劲椎病发作非常严重，就像发生了交通大堵塞。通过针刺的刺激，引导气血冲击这些淤滞点，从而打通经络，恢复正常的气血运行。别担心，这种得气的感觉越强烈，就表示你身体的自我改善功能正在发挥作用。”发现患者似乎还心存疑虑，高医生在针刺治疗结束后通过简单按摩为患者进行舒缓，又教了颈椎保健操的做法，并科普其作用。患者再次前来就诊时，一见面就兴奋地说：“高医生，我现在觉得颈肩部轻松多了。我今天想再来‘得气’一下，这样肯定会让我好得更快。”

高医生在他的日记里这样写道：当病人表现出易怒、焦虑等情绪时，医生必须沉着冷静，不回避、不硬刚，尊重和体恤堪比良药。对于初次接触针灸的病人，尤其要做好中医相关知识的宣教，这样才能从根本上让病人愿意配合治疗，从而不断提高马耳他民众对中医的认识，持续扩大中医在国外的影响力。

“医仁术也，仁人君子，必笃于情。笃于情，则人犹己，必无不到之处。”正是本着时刻设身处地为病人着想的理念，援马医疗队的医生们将持续践行仁心仁术服务受援国人民，对标大医精诚向世界弘扬中医文化。

(责编：王禹蘅、刘慧)

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