人民网罗马1月27日电 （记者谢亚宏）贝尔格莱德消息：当地时间1月26日，塞尔维亚“欢乐春节”活动新闻发布会在贝尔格莱德中国文化中心举行。中国驻塞尔维亚大使李明、塞尔维亚政府助理秘书长尼科利奇出席并致辞。贝尔格莱德“一带一路”研究所所长拉利奇主持发布会。中国驻塞使馆负责文化事务的参赞汤达生、贝尔格莱德中国文化中心主任王衍良以及多家中塞主流媒体记者参加。

李明向塞媒体及各界友好人士致以龙年新春问候和祝福，回顾2023年中塞关系丰富成果，表示在两国元首共同引领下，中塞各领域交流合作蓬勃发展，不断迸发出生机与活力。中国春节已成为联合国以及许多国家地区的法定节假日，“欢乐春节”活动覆盖100多个国家和地区，是中华文化走向世界、世界人民读懂中国的重要窗口。此次是中塞两国连续第六年共同举办“欢乐春节”活动，包括“中塞铁杆友谊”“中塞文明交流互鉴”“传承和弘扬丝路精神”三个主题，充分体现了两国人民真挚深厚的友谊和中塞关系的高水平。

尼科利奇高度评价往年“欢乐春节”在塞尔维亚成功举办盛况，表示塞中两国传统友谊深厚，两国人民互为彼此悠久的历史和灿烂的文化所吸引，欢庆中国农历新年已成为塞中人文交流的重要平台和载体。塞政府和人民期待通过举办“欢乐春节”活动，进一步拓展与中方在“一带一路”框架下经贸、文化、旅游等各领域合作，拉近两国人民心灵的距离。

发布会上，拉利奇介绍了2024“欢乐春节”活动整体安排，以及举办“中国生肖——龙年”主题纪念邮票发行仪式和“吉祥龙”抽奖活动等配套活动。汤达生参赞介绍了2024年中塞文化交流有关活动计划。

在活动现场，李明和尼科利奇共同为2024“欢乐春节”吉祥物“吉祥龙”揭幕，与媒体记者共同观看涂装“欢乐春节”标识和“吉祥龙”形象的“力箭一号”于1月23日成功升空的宣传视频。

作为“欢乐春节”全球品牌的重要组成部分，2024年塞尔维亚“欢乐春节”活动将于1月29日至2月19日分别在贝尔格莱德、诺维萨德、尼什、斯梅戴雷沃等四座城市举办，内容包括2024除夕夜嘉年华、中塞新春音乐会、浙江婺剧巡演、泉州非遗展演等系列文化活动，届时将展示中国民族音乐、中国非物质文化遗产、中国地方传统特色文化，同时充分融合塞尔维亚文化元素，让塞当地民众近距离感受丰富多彩的中华文化和塞尔维亚中国年的魅力。

(责编：王禹蘅、刘慧)