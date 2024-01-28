新华社开罗1月27日电（记者王尚）萨那消息：据也门胡塞武装控制的马西拉电视台27日报道，美国和英国当天对也门红海城市荷台达实施了两波空袭。

报道说，空袭击中了荷台达市西北部拉斯伊萨区。

美国中央司令部27日发布声明称，美军在萨那时间当日凌晨3点45分对“一枚瞄准红海并准备发射的胡塞反舰导弹进行了打击”。声明说，美军在胡塞武装控制区发现了这枚导弹，“出于自卫”袭击并摧毁了这枚导弹。

胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚26日发表声明说，该组织当天向在亚丁湾航行的英国油轮“马林·罗安达”号发射了多枚导弹，油轮被击中后起火。

26日下午，美国中央司令部说，胡塞武装当天向在亚丁湾航行的美国导弹驱逐舰“卡尼”号发射了一枚反舰弹道导弹。导弹被“卡尼”号成功拦截，没有造成人员伤亡或船身损坏。

去年10月新一轮巴以冲突爆发后，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。今年1月12日以来，美国和英国连续对也门胡塞武装目标发动空袭，造成多人死伤。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

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