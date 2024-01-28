新华社巴格达1月27日电 热点问答｜美国会从伊拉克撤军吗

新华社记者李军 段敏夫

近日，伊拉克民兵武装频繁袭击美军驻伊拉克基地，伊拉克总理苏达尼也多次对美军下“逐客令”。伊拉克外交部25日宣布，伊拉克和美国将启动高级军事委员会对话，推动制定具体时间表，确定美国主导的国际联盟顾问在伊驻留期限，并开始逐步减少驻伊顾问数量。伊拉克为何仍有美军存在？伊拉克各界对美军持何态度？美军为何在伊拉克赖着不走？

伊拉克为何仍有美军存在

2003年，美国编造“伊拉克有大规模杀伤性武器”这一莫须有罪名，不顾国际社会强烈反对，绕过联合国安理会，纠集盟友悍然入侵伊拉克。所谓“大规模杀伤性武器”再无下文，数十万无辜生命在连年冲突中陨落。

美国用战争手段强势摧毁伊拉克国家机器，打破当地政治秩序和社会稳定，为恐怖主义提供温床。2011年底，美军匆忙撤出伊拉克，给“伊斯兰国”等极端组织在伊发展壮大留下可乘之机。

美军很快又卷土重来。2014年，“伊斯兰国”武装攻占伊拉克第二大城市摩苏尔，并占领伊西部和北部大片土地。美国主导的打击极端组织“伊斯兰国”国际联盟增兵伊拉克。

美国2021年12月从伊拉克撤出作战部队，目前仍有约2500名美军士兵以训练伊拉克政府军、担任军事顾问的名义在伊拉克驻扎。美方称，这些部队的任务是“协助伊拉克安全部门打击‘伊斯兰国’，防止其死灰复燃”。

伊拉克各界对美军态度如何

去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，驻扎在伊拉克和叙利亚的美军屡遭袭击。伊拉克民兵武装“伊斯兰抵抗组织”承认实施了多起袭击，声称这是对美国支持以色列打击巴勒斯坦伊斯兰抵抗组织（哈马斯）的回应。

作为报复，美军近期也多次打击伊拉克境内武装组织。1月4日，美军袭击了位于首都巴格达东部的伊民兵武装“人民动员组织”目标。

伊拉克总理苏达尼随即多次对美军下“逐客令”，表示将坚定推动结束美国主导的国际联盟在伊存在。苏达尼指出，美方行为侵犯了伊拉克主权，是明显“敌对行为”，意在破坏伊国内局势稳定。

此外，伊拉克各界反美情绪持续高涨，多个什叶派民兵武装呼吁将美军驱逐出境。“巴德尔组织”发表声明说，美军对“人民动员组织”的袭击是“令人发指的罪行”，呼吁伊政府采取“迅速、果断的行动”，取消所有外国驻军。伊拉克民兵武装“伊斯兰抵抗组织”也表示，将持续袭击美军基地，直至美军完全撤离伊拉克。

美军为何要在伊拉克赖着不走

美国国防部25日说，尚未收到伊拉克政府的撤军要求。分析人士认为，美国保持在伊拉克军事存在，不仅可以影响伊拉克政局走向，更可以对周边国家保持威慑，特别是防范伊朗进一步扩大影响力。

北京外国语大学阿拉伯学院院长刘欣路认为，去年以来，沙特伊朗和解带动地区国家和解潮和战略自主意识增强，同时巴以冲突、红海局势紧张尚未缓解，且影响不断外溢，反以、反美情绪进一步发酵。在此背景下，伊拉克战略地位更加凸显，日益成为美国不能失去的地缘支柱之一。一旦撤军，美国将丧失对伊拉克的干预能力，使得伊拉克同伊朗进一步密切合作，这与美国企图打造地区“反伊朗联盟”的意愿背道而驰。

伊拉克军事专家阿卜杜拉·朱布里表示，美国入侵伊拉克付出了沉重代价，出于继续掠夺中东地区石油资源等战略考量，美军不会从伊拉克撤军。此外，伊拉克库尔德人和逊尼派也不愿美军撤离，他们担心伊朗支持的什叶派在伊拉克继续壮大。

另据路透社报道，有美国和伊拉克官员表示，预计双方谈判将持续数月之久，美国短期内不会从伊拉克撤军。

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