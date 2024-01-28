新华社巴格达1月27日电（记者李军 段敏夫）伊拉克总理媒体办公室27日发表声明说，伊拉克和美国当天启动首轮对话，讨论结束美国主导的国际联盟在伊拉克的存在。

声明说，伊拉克总理苏达尼主持了首轮对话，但没有公布更多细节。

伊拉克外交部25日宣布，伊拉克和美国将启动高级军事委员会对话，推动制定具体时间表，确定美国主导的国际联盟顾问在伊驻留期限，并开始逐步减少驻伊顾问数量。

去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，驻扎在伊拉克和叙利亚的美军屡遭袭击。伊拉克民兵武装“伊斯兰抵抗组织”承认实施了多起袭击，声称这是对美国支持以色列打击巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的回应。

美国2003年发动伊拉克战争，2011年年底从伊撤军，仅留少量驻军。极端组织“伊斯兰国”2014年夺取伊拉克西部和北部大片地区，美国主导的打击“伊斯兰国”国际联盟随后增兵伊拉克。2022年1月，伊拉克总理新闻办公室发表声明说，国际联盟的战斗任务已结束，伊军方已接管所有军事基地，一些从事顾问工作的外军人员仍留在伊境内继续为伊安全部队提供支持。

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