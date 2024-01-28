新华社维也纳1月27日电 通讯｜有朋自“尔滨”来，不亦乐乎——记中奥学生共迎龙年春节活动

新华社记者刘昕宇

中国红灯笼与可爱的大熊猫、中国龙玩偶互相映衬，中国功夫、民族舞表演引来满堂喝彩……位于奥地利首都维也纳的中国驻奥地利大使馆内洋溢着浓浓的中国年味。来自中国哈尔滨风华中学和奥地利维也纳新城辰纳联邦文理中学的60多名学生26日欢聚一堂，举办丰富多彩的活动，共迎中国龙年新春。

近期，风华中学30多名学生应邀访问奥地利，参观辰纳联邦文理中学、维也纳新城和维也纳，与奥方学生一起上课和联谊。活动当天，风华中学的学生围着红围巾，与辰纳联邦文理中学的学生合唱《新年快乐歌》，一起包饺子、吃饺子，喜迎龙年新春佳节。双方还互相介绍各自的家乡和学校，展示才艺，共同观看中国春节习俗视频。

中国驻奥地利大使亓玫在活动上致辞表示，中奥建交50多年来，两国关系取得长足发展，中奥关系的基础在民间，未来在青少年。希望两国青少年通过交流，能更好了解彼此国家的文化，促进更多对话和理解。

亓玫说，哈尔滨和维也纳新城的友谊是中奥地方和青少年交往的典范。2009年两市结为友好城市、2019年风华中学与辰纳联邦文理中学结为友好学校以来，已有两批风华中学学生参访奥地利。今年4月，辰纳联邦文理中学的学生将第一次参访哈尔滨。“希望维也纳新城的孩子们在哈尔滨感受不一样的风情。”

12岁的风华中学学生方熙莹向记者介绍，这次中方学生戴上中国红围巾，是想向奥方学生展示中国传统文化特色，让奥方学生也能感受中国春节的喜庆气氛。她说，几天来，她与奥方学生通过交流结下了深厚友谊。她迫不及待地想带着外国小伙伴们打卡中央大街、索菲亚大教堂等哈尔滨“网红”地标。

“孩子们刚见面的时候都有点害羞，我鼓励他们多聊聊各自的学业和生活，很快他们就打成一片了，相处非常愉快。”辰纳联邦文理中学老师约纳斯·桑茨告诉记者，希望以后能有更多让奥中青少年面对面交流的机会，促进双方互相了解，增进两国青少年和人民的友谊。

维也纳新城市政委员弗朗茨·皮里鲍尔在活动期间表示，哈尔滨和维也纳新城自建立友好城市关系以来，已派出多个代表团频繁互访，双方青少年之间的交流将推动两个城市友好关系持续发展。（参与报道：韩鹭）

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