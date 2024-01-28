新华社马德里1月27日电（记者孟鼎博 谢宇智）“中国——中心之国”展26日在位于马德里的西班牙国家人类学博物馆开幕。展览旨在通过展示西班牙华侨华人的艺术作品等，让观众了解中西两国共有的文化传承，促进共融与相互了解。

此次展览共分三个部分：“迁徙的人，迁徙的物……中国”展示了西班牙华人艺术家的一系列创作；“龙的文化”展示来自中国的藏品以及当地华人社群对这些藏品的重新诠释；“窗口”则从情感角度讲述部分华人移民的经历。

西班牙文化国务秘书霍尔迪·马蒂在展览开幕式上致辞表示，西班牙拥有庞大的华人群体，因此这一展览不再是传统意义上西方国家对一种遥远文化的凝视，而是代表了中西文化的接近与融合。

中国驻西班牙大使姚敬在致辞时表示，中国和西班牙之间的民间交往具有悠久历史，这一展览不仅让人们看到古老中国和古老欧洲之间交往的历史痕迹，还展示了中国在西班牙侨民辛勤创业不断发展的经历，以及他们与西班牙民众之间友好和平的相处。

“中国——中心之国”展将持续至5月5日。

(责编：王禹蘅、崔越)