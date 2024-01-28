人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

“中国——中心之国”展在西班牙开幕

2024年01月28日09:26 | 来源：新华网
小字号

新华社马德里1月27日电（记者孟鼎博 谢宇智）“中国——中心之国”展26日在位于马德里的西班牙国家人类学博物馆开幕。展览旨在通过展示西班牙华侨华人的艺术作品等，让观众了解中西两国共有的文化传承，促进共融与相互了解。

此次展览共分三个部分：“迁徙的人，迁徙的物……中国”展示了西班牙华人艺术家的一系列创作；“龙的文化”展示来自中国的藏品以及当地华人社群对这些藏品的重新诠释；“窗口”则从情感角度讲述部分华人移民的经历。

西班牙文化国务秘书霍尔迪·马蒂在展览开幕式上致辞表示，西班牙拥有庞大的华人群体，因此这一展览不再是传统意义上西方国家对一种遥远文化的凝视，而是代表了中西文化的接近与融合。

中国驻西班牙大使姚敬在致辞时表示，中国和西班牙之间的民间交往具有悠久历史，这一展览不仅让人们看到古老中国和古老欧洲之间交往的历史痕迹，还展示了中国在西班牙侨民辛勤创业不断发展的经历，以及他们与西班牙民众之间友好和平的相处。

“中国——中心之国”展将持续至5月5日。

(责编：王禹蘅、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部