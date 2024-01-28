新华社耶路撒冷1月27日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列国防军27日发表声明说，以军正进一步加强北部边境的战备，过去一周北方预备役伞兵旅进行了密集的实弹和城市作战演习。

声明说，以军北方预备役伞兵旅和作战工程兵部队过去一周进行了训练演习，为以军冬季天气条件下在人口稠密的城市地区和北部地形上作战做好准备。声明援引该伞兵旅副旅长的话说，经过为期一周的演习，“我们已经完全做好了准备”。

根据以军27日发表的另一份声明，当日全天都有从黎巴嫩向以色列北部的军事发射活动，部分目标被以军防空系统拦截。以军战机袭击了黎巴嫩真主党的哨所等军事设施。

在加沙地带，以军27日继续开展军事行动。根据以军声明，以军一支突击部队当天在加沙地带南部城市汗尤尼斯西部袭击了巴勒斯坦武装组织多处军事设施并缴获武器装备。过去一周，这支突击部队共打死100多名巴武装人员。

以色列民众27日晚在耶路撒冷和特拉维夫举行游行示威，要求以政府将精力放在推动加沙地带被扣押人员获释上。一些左翼组织呼吁以政府尽快在加沙地带停火，并从约旦河西岸撤出军事部署。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门27日说，新一轮巴以冲突爆发以来，加沙地带共有超过2.6万名巴勒斯坦人在冲突中死亡。以色列方面说，冲突造成1400多名以色列人死亡。

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