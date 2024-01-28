人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

以色列军队加强北部边境战备

2024年01月28日09:16 | 来源：新华网
小字号

新华社耶路撒冷1月27日电（记者王卓伦 吕迎旭）以色列国防军27日发表声明说，以军正进一步加强北部边境的战备，过去一周北方预备役伞兵旅进行了密集的实弹和城市作战演习。

声明说，以军北方预备役伞兵旅和作战工程兵部队过去一周进行了训练演习，为以军冬季天气条件下在人口稠密的城市地区和北部地形上作战做好准备。声明援引该伞兵旅副旅长的话说，经过为期一周的演习，“我们已经完全做好了准备”。

根据以军27日发表的另一份声明，当日全天都有从黎巴嫩向以色列北部的军事发射活动，部分目标被以军防空系统拦截。以军战机袭击了黎巴嫩真主党的哨所等军事设施。

在加沙地带，以军27日继续开展军事行动。根据以军声明，以军一支突击部队当天在加沙地带南部城市汗尤尼斯西部袭击了巴勒斯坦武装组织多处军事设施并缴获武器装备。过去一周，这支突击部队共打死100多名巴武装人员。

以色列民众27日晚在耶路撒冷和特拉维夫举行游行示威，要求以政府将精力放在推动加沙地带被扣押人员获释上。一些左翼组织呼吁以政府尽快在加沙地带停火，并从约旦河西岸撤出军事部署。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门27日说，新一轮巴以冲突爆发以来，加沙地带共有超过2.6万名巴勒斯坦人在冲突中死亡。以色列方面说，冲突造成1400多名以色列人死亡。

(责编：王禹蘅、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部