本报曼谷1月27日电 （记者章念生、白元琪）当地时间2024年1月26日至27日，中共中央政治局委员、中央外办主任王毅在曼谷同美国总统国家安全事务助理沙利文举行新一轮会晤。双方围绕落实两国元首旧金山会晤共识、妥善处理中美关系重要敏感问题进行了坦诚、实质性、富有成果的战略沟通。

王毅说，今年是中美建交45周年。双方应以此为契机，总结经验、汲取教训，平等相待而不是居高临下，求同存异而不是突出分歧，切实尊重而不是损害对方核心利益，共同致力于相互尊重、和平共处、合作共赢，构建中美两国正确相处之道。

王毅强调，台湾问题是中国内政，台湾地区选举改变不了台湾是中国一部分的基本事实。台海和平稳定的最大风险是“台独”，中美关系的最大挑战也是“台独”。美方必须恪守一个中国原则和中美三个联合公报，将不支持“台独”承诺落实到行动上，支持中国和平统一。

王毅指出，各国都有国家安全关切，但必须正当合理，不能搞泛政治化和泛安全化，更不能借此遏制打压他国的发展。双方同意就国家安全和经济活动之间的边界进行进一步讨论。

双方同意共同落实“旧金山愿景”：两国元首将保持经常性联系，对双边关系进行战略引领；推进中美各领域各层级交往，用好目前的战略沟通渠道以及外交、两军、经济、金融、商务、气候变化等领域一系列对话磋商机制；继续就中美关系指导原则开展讨论；近期启动中美禁毒合作工作组；今年春天举行中美人工智能政府间对话机制首次会议；采取进一步措施，扩大两国人文交流。

双方还讨论了中东、乌克兰、朝鲜半岛、南海等国际和地区问题。

《 人民日报 》（ 2024年01月28日 04 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)