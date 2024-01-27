新华社曼谷1月27日电（记者陈家宝）中国新能源企业北京明阳氢能科技有限公司与泰国液化天然气经销商IBCLNG有限公司26日在曼谷签署合作协议，打造泰国首个商业绿氢项目，助力泰国绿色低碳转型。

据IBCLNG公司介绍，这是一个25兆瓦碱性电解水制氢项目，是泰国首个商业绿氢项目。该公司将采购明阳氢能的高性能电解槽，中方将向泰方提供技术及人员支持，在泰构建绿氢“制、储、用”场景。

IBCLNG公司副总经理乍伦素接受新华社记者采访时说，氢能是一种清洁、应用广泛的二次能源，将成为全球能源转型发展的重要载体。目前泰国使用的氢能大多是通过化石燃料制取或由工业副产品转化而来，生产过程中释放大量的二氧化碳，被称作灰氢。绿氢是用可再生能源电解水制成的，更加低碳环保。

明阳氢能副董事长沈忠民说，明阳氢能作为此次合作的技术、设备供应商，与泰方合作不仅是销售设备，更冀望推动泰国清洁能源产业发展，为应对全球气候变化提供优质国际合作方案。

泰国计划到2050年实现碳中和，到2065年实现温室气体净零排放。泰国政府制定了实现上述目标的路线图，推动各方采取行动减少温室气体排放。

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