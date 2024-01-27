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白羽视界 | 波音“折翼”，美高端制造业巅峰难再

2024年01月27日15:56 | 来源：新华社
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　　波音又双叒出事了。据报道，达美航空一架波音757客机日前在美国亚特兰大准备起飞时，“前轮掉落，滚下山坡”。近来，波音公司多型飞机频频发生安全事故，737 MAX 9在美国和世界多地停飞，暴露出波音在生产、质检等环节的一堆问题，美国高端制造业跌落神坛、巅峰难再。

　　事故频发 波音为何如此拉胯

　　月初，美国阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客机1月5日从俄勒冈州波特兰起飞后，突现惊魂一幕，机舱侧面一处门塞竟然脱落。调查人员检查后发现，飞机上有4个用于固定门塞的螺栓不知去向。

　　阿拉斯加航空公司报告显示，有部分波音737 MAX 9型客机上可见一些松动部件。而这些客机是在不同时间生产、交付的。因此，事故不像偶发，更像是严重的质量控制问题。

　　祸不单行。17日，美国国务卿布林肯从瑞士达沃斯返回美国时，乘坐的波音737在起飞前发生氧气泄漏故障，布林肯只得临时换机；而在2018年和2019年，波音737 MAX 8也多次发生空难，造成346人遇难。

　　究其原因 资本利益凌驾安全之上

　　每次事故一发生，波音都表态配合调查。胸脯拍得响，可下次，照样出事。

　　美国资深记者、作家彼得·罗比森在《盲飞》一书中分析说，是波音的底层文化出了问题。对短期利润的追逐取代了精益求精的工程师文化。

　　以盈利为中心的导向，使波音对公司管理、研发生产不断压缩和简化。

　　这体现在一是急于下线。为了跟空客新机打擂，波音未经足够测试验证，就匆忙端出737 MAX客机。据原波音公司质量经理巴尼特揭露，波音急于让新机下线，工人忙中出错，大量零部件安装错误。

　　二是培训潦草。为省钱省事，在737 MAX交付初期，原737飞行员只需在平板电脑上进行一小时的培训，就能执飞新机。波音更是没有告知飞行员，新机型“机动特性增强系统”的存在，这也是造成坠机的一大因素。

　　更为致命的是，监管部门失察。美国联邦航空管理局为节省经费，数十年来一直将部分安全检测、安全认证工作外包给波音等飞机制造商，波音“既当运动员又当裁判员”。结果呢，掉轮子、丢螺栓、裂玻璃、氧气泄漏……各种掉链子，也就可想而知。

　　一叶知秋 折射美国制造业衰落

　　波音的折翼，是美国高端制造业整体衰退的缩影。波音公司如今将大量零部件生产外包，但在此过程中，却忽视品质把控。

　　截至2023年第三季度，波音公司总负债1510亿美元，总资产1343亿美元，资产负债率达112%。已经资不抵债。

　　美国信誓旦旦重振制造业，结果多年来在本土产能重建路上跌跌撞撞，产业链回流未见成效，重新培养熟练工人也绝非一日之功。

　　波音“折翼”，是美国制造业走下神坛的典型案例，是美国企业失能、监管失察、产业不振的必然结果。（记者：吴晓凌；文案：贾金明；视频：杜白羽、贾金明、辛睿；编辑：程大雨、徐晓蕾、杜逾舸）

　　白羽工作室制作

(责编：曹欣悦、燕勐)

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