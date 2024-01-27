新华社圣保罗1月26日电（记者 周永穗）巴西卫生部数据显示，今年前三周巴西登革热疑似病例激增，达120874例，而去年同期为44753例。巴西卫生部25日宣布，将从2月起启动大规模登革热疫苗接种工作。

巴西卫生部传染病机构负责人阿尔达·克鲁斯说，四种血清型的登革病毒目前同时在巴西国内传播，“这种情况着实令人担忧”。

巴西传染病学专家戴维·维普表示，里约热内卢出现了15年来从未在该地区流行的血清型3型病毒，这会导致易感染人群增加，且患过登革热的人群再次感染可能会出现更加严重的症状，未来几个月存在病例数量持续增长的风险。

巴西卫生部宣布将在521个城市开启大规模登革热疫苗接种工作。城市选定标准包括常住居民超过10万人以及近来当地登革热疫情较严重等。据介绍，10至14岁群体将优先接种，因该年龄段人群感染登革热而住院的病例数量较多，相关疫苗尚未获批用于60岁以上人群接种。

巴西卫生部同时大力推广灭蚊措施，号召民众尽量消除适合伊蚊繁殖的积水环境。

登革热是由登革病毒引发的急性传染病，主要通过蚊媒传播，多在热带与亚热带地区流行，典型症状包括持续发热、头痛、肌肉痛、关节痛等，严重时可致死。

(责编：曹欣悦、燕勐)