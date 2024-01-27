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美暂停向联合国近东救济工程处提供额外资金

2024年01月27日13:45 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿1月26日电（记者邓仙来）美国国务院26日发表声明说，鉴于联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）12名员工被指控参与2023年10月7日巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）针对以色列的袭击，美国政府已暂停向该机构提供额外资金。

　　这份由美国国务院发言人马修·米勒发表的声明说，美国对上述指控“深感不安”，将审查相关指控并评估联合国的相应措施，在此期间暂停向近东救济工程处提供额外资金。

　　声明说，美国国务卿布林肯25日同联合国秘书长古特雷斯通电话，强调迅速彻查这一事件的必要性。美方欢迎联合国的调查决定，欢迎古特雷斯作出的承诺，即如果指控属实，联合国将采取坚决措施。同时，美方欢迎联合国宣布对近东救济工程处进行“全面且独立”的审查。美方认为，任何参与哈马斯袭击以色列的人都必须被追究全部责任。

　　近东救济工程处主任专员菲利普·拉扎里尼26日发表声明说，以色列有关部门已向近东救济工程处提供涉指控相关信息，他本人已立即解除涉事员工的合同。近东救济工程处已开启对事件的调查，任何参与“恐怖行动”的该机构员工都将被追责，包括受到刑事起诉。

　　近东救济工程处成立于1949年，主要负责向生活在约旦河西岸、加沙地带以及约旦、叙利亚和黎巴嫩的巴勒斯坦注册难民提供人道主义救助、教育和医疗等服务。

(责编：曹欣悦、燕勐)

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