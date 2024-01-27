新华社旧金山1月26日电（记者吴晓凌）美国阿拉斯加航空公司26日宣布恢复波音737 MAX 9型客机的商业运营。当天下午，该公司一架737 MAX 9型客机执飞从西雅图到圣迭戈的国内航班。

阿拉斯加航空在声明中说，美国联邦航空管理局24日批准复飞737 MAX 9型客机所需的详细检查和维护流程后，公司技术人员当晚开始检查，已完成对首批737 MAX 9型客机的检查，预计全部工作将于下周末完成，届时公司该型号客机将全部恢复商业运营。

阿拉斯加航空表示，每架737 MAX 9型客机只有在按照美国联邦航空管理局要求完成严格检查并被认定适航后才会复飞。

1月5日，阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9型客机起飞后不久发生事故，机舱侧面一处门塞（内嵌式应急门）脱落。调查人员检查后发现，4个本应将门塞固定到位的螺栓缺失。

事故发生后，美国联邦航空管理局下令停飞由美国航空公司运营或在美国境内运营的该型号客机，随后全球多国监管机构和航空公司也宣布停飞该型号客机。

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