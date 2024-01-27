新华社巴黎1月26日电（记者乔本孝 唐霁）法国前总理拉法兰日前在巴黎一场庆祝中法建交60周年的活动中表示，两国人民拥有相通的精神特质，文化交流是双边合作的重要领域。

法国民间社团“吴建民之友”协会25日晚在巴黎埃菲尔铁塔举办庆祝中法建交60周年活动“甲子晚宴”。拉法兰出席该活动并表示，法中两国人民交往为双边关系打造坚实基础，中国人民智慧勤劳，取得伟大发展成就，走在世界时代前沿。

拉法兰表示，长期与中国各界交往中，他发现两国人民有相通的精神特质，这种共性使得文化交流成为两国合作的关键领域之一。他呼吁利用建交60周年的重要契机，进一步加强两国文化互动和人员往来，“当你去过中国，你思考中国的方式就会有所不同”。

中国驻法国大使卢沙野出席活动并致辞。他表示，60年前，毛泽东主席和戴高乐将军凭借过人的战略眼光，作出中法建交的历史性决定。60年来，两国关系秉持独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢的“中法精神”，始终走在中西方关系的前列。

卢沙野表示，如今，中法作为联合国安理会常任理事国，共同倡导真正的多边主义，在全球治理、气候变化等全人类共同挑战面前展现团结与担当，为当今变乱交织的世界注入了宝贵的稳定性。展望下一个60年，中法关系前景光明、未来可期。我们期待以2024年建交60周年、中法文化旅游年、巴黎奥运年“三年合一”为契机，打造中法友好新高潮。

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