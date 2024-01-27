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美国檀香山市警方逮捕袭击中国公民嫌疑人

2024年01月27日13:41 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶1月26日电（记者谭晶晶）美国夏威夷州檀香山市警察局25日说，日前在该市袭击中国公民的嫌疑人已被逮捕，指控罪名是二级谋杀未遂。

　　据檀香山市警察局官网发布的信息，嫌疑人是一名29岁男子，当地时间25日晚在该市尼米兹地区被逮捕。

　　檀香山市警察局此前说，这起案件发生于当地时间23日晚9时15分左右，受害者是一名25岁女子。该女子在檀香山市区一家健身中心附近散步时，一名男子向她泼洒了不明液体，她身体严重烧伤，被送往医院治疗，情况危急。

　　中国驻洛杉矶总领馆证实，受害者是一名中国公民。中国驻洛杉矶总领事郭少春获悉案件后第一时间向夏威夷州政府负责人提出交涉，对案件的发生表示高度关切，强烈谴责凶手残忍不法行为，要求夏威夷州政府全力协调救治受伤中国公民，敦促警方加紧侦办案件，尽快将凶手绳之以法，并查明其作案动机。中国驻洛杉矶总领馆已派出工作组于24日紧急赶赴檀香山开展工作。

　　总领馆提醒在美中国公民提高风险意识，加强自我保护。如遇紧急情况，及时拨打911报警。

(责编：曹欣悦、燕勐)

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