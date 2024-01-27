人民网迪拜1月27日电 （记者管克江）今年1月1日起，世界能源巨头埃克森美孚清空手中股份，把伊拉克西古尔纳-1油田的牵头作业权交给中石油。这也意味着美国油企彻底退出伊拉克市场。行业杂志《中东油气》网站报道说，这一变化极具标志性意义。在交接仪式上，伊拉克石油部副部长巴西姆·穆罕默德·胡达伊尔表示：“今天，我们告别埃克森美孚，祝贺中国石油成为牵头作业者。”

未来油田产量将分阶段提升

西古尔纳-1油田是伊拉克巨型油田之一，位于巴士拉省首府巴士拉西北约50公里处，年产原油超2500万吨，具有低含水、低采出程度、低采油速度的“三低”特点。

美国《华盛顿邮报》曾刊文分析伊拉克油气合作历程。2003年美军入侵伊拉克后，伊拉克基础设施遭到严重破坏。2009年，美军作战部队开始撤出伊拉克。伊拉克向国际投资者招标油田开发，根据技术服务合同提出每桶油给予1.5美元到2美元的技术服务费。该合同条件不算优惠，但考虑到伊拉克丰富资源前景，众多国际投资者进入市场。但由于安全因素、营商环境、盈利前景等多方面原因，包括埃克森美孚在内的多家西方投资者很快就打了退堂鼓。

与此同时，中国石油在2013年和2014年通过两次收购持有该项目32.7%股份。该项目其余股东包括印度尼西亚国家石油公司、伊藤忠商事株式会社、伊拉克巴士拉石油公司和伊拉克石油勘探局。成为牵头作业者意味着中国石油将主导油田的运营管理。

图为西古尔纳-1油田项目一景。中国石油（伊拉克）西古尔纳公司供图。

分析人士认为，与欧美公司相比，中国石油在成本控制、项目规划、执行力和责任担当上拥有优势。

在日前举行的牵头作业权交接仪式上，中油国际相关负责人表示，成功接任牵头合同者，体现了伊拉克政府、合作伙伴对中国石油长期以来在伊拉克卓越表现的肯定，以及对中国石油作业能力的信任。中国石油将秉承互利共赢的原则，积极履职尽责，确保各项工作平稳交接、有序过渡，推动实现高质量发展。

中国石油（伊拉克）西古尔纳公司负责人接受人民网记者采访时表示，中国石油担任牵头合同者有利于深化中伊共建“一带一路”合作，提升项目整体价值创造水平,展现中国石油品牌形象,完善国际化运营体系。未来，公司将按照“三步走”路径，分阶段将日产量从目前的55万桶提升到60万桶、80万桶乃至120-160万桶。同时争取在西古尔纳项目上出经验、出人才、出品牌，打造中国石油海外治理体系国际化和治理能力现代化的典范。

国际合作推动管理水平国际化提升

作为工程承包商，中国石油工程建设有限公司参与西古尔纳-1项目工程已有近十年时间。中国石油工程建设有限公司中东地区公司西古尔纳-1油田原油处理列项目副经理任灿升表示，过去十年，中企与合作伙伴相互学习、相互成就。中方向合作伙伴展示了中企的执行力，也从合作伙伴那里吸收了安全管理、质量管理等经验。

比如，伊拉克南部被称为世界热极，夏季气温高达50多摄氏度。中企融合中外管理经验，提出了适合伊拉克项目的安全管理方法，摸索出“防中暑管控方案”：根据不同气温采取定时强制休息，定时定量饮水，专人检测体感温度，红、橙、黄、绿色信号旗全场指引。温度在42-45摄氏度之间，插黄旗，工作1小时，休息15分钟，每10分钟喝一杯水；温度在46-48摄氏度之间，插橙旗，工作半小时，休息15分钟，每7分钟喝一杯水；温度超过50摄氏度，插红旗，停止室外工作。按照每30个人建一个标准的休息室，里面配有空调、冰柜、饮用水、桌椅。

实施防中暑管控方案后，项目未再发生员工中暑案例，提高了工作效率。2017年，中国石油工程建设有限公司西古尔纳-1项目公司受邀参加了埃克森美孚全球承包商安全大会并做主题经验分享，这也是中石油企业首次登上西方顶级石油公司安全论坛讲台。2022年12月，项目获颁600万安全人工时证书。

近日，人民网记者在西古尔纳-1项目现场看到，工程人员正在紧张施工，平整土地，扩建原油处理设施。中国石油工程建设有限公司中东地区公司西古尔纳-1项目部副总经理张涛表示，能源合作是中伊共建“一带一路”的重要内容。他们将按照公司部署，继续高标准高质量推进建设，稳步提升油田产能，为中伊高质量共建“一带一路”贡献力量。

工人正在扩建原油处理设施。人民网记者管克江摄

网络媒体“BNN Breaking”近日刊文指出，中企成为西古尔纳-1油田牵头作业者并非孤例，而是体现了中国在全球能源格局中日益增长的影响力和重要作用。相信西古尔纳-1项目将在共商共建共享的原则下，促进参与各方的互惠互利、共赢发展。

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