杨成玉

1964年1月27日，奉行独立自主外交政策的法国突破冷战思维的束缚，在西方大国中独树一帜，率先与中华人民共和国建交，成为当时西方社会“石破天惊”的大事件。时至今日，中法关系走过了一个甲子，60年风雨兼程、60年求同存异、60年守望相助，双边关系整体上以保持高度政治互信为基础，务实领域合作不断深化，成就卓著。

中法关系保持高水平政治互信

中法关系的良好政治基础以1919年起的留法勤工俭学运动为开端。1919年，在中国共产党诞生前夕，中国大地掀起了一股赴法国勤工俭学热潮，近两千名胸怀救国梦的中国进步青年陆续远渡重洋、负笈法兰西，探索救国方向、思想、道路，并接受共产主义启蒙。期间，涌现出周恩来、邓小平等一批杰出的革命者，他们接触到马列主义的真谛，推动中国共产党成立，为中国革命的胜利、中国社会主义建设以及改革开放，作出了重大贡献。可以说，留法勤工俭学运动是一场对中国历史影响深远的事件，亦为中法关系奠定了坚实基础。

时至今日，中法关系保持高度政治互信，交流机制丰富密切。中法元首之间的互访、通话数量在中国与西方大国中保持较高水平。双边对话协调机制丰富，中法战略对话、高级别经济财金对话、人文交流对话每年定期召开，推动各领域合作走深走实，走在大国关系前列。

高科技大项目务实合作平稳推进

与德国、日韩等优势产业集聚在机械、交通运输设备制造领域不同，法国得益于其战后实施的产业政策，工业、军工、科技体系自成一体，在西方国家中独树一帜。法国外交基于独立自主的传统，奠定了中法关系在务实合作领域的特殊地位，特别是科技含量高的大项目合作领域。

法国是对华投资和在华建合资企业最早的西方国家之一，也是第一个同中国开展民用核能合作的西方国家、第一个同中国签订政府间科技合作协定的西方国家、第一个同中国开辟直航航线的西方国家。改革开放初期，法国便支持中国建设辽阳石化、武汉和广东的汽车项目，中法合资建立了天津“王朝”葡萄酒等标志性项目。21世纪以来，中法产业合作进入快车道。中法核电合作在大亚湾核电站的基础上，相继建设了岭澳核电站一期、引进法国EPR三代核电技术的台山核电站。

科技含量高是中法合作的一大亮点。自1978年中法签订科技合作框架协议以来，双方开启了一系列重大科技创新合作，在联合实验室、航空、航天、新发传染病防控、高新区与竞争力集群、电动汽车、信息技术、肠道元基因组、生态环境、国际大科学装置等多个领域合作成效显著。

未来合作前景广阔

在双边务实合作走深走实的同时，双方积极开展全球治理协调，捍卫多边主义。中、法同属联合国安理会常任理事国和独立自主大国，面对单边主义、保护主义抬头，共同捍卫多边主义，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，支持世界多极化和经济全球化，深化应对气候变化和生物多样性保护等领域合作，就二十国集团（G20）、国际粮食能源安全等加强沟通协调，扩大在非洲等地区三方合作，就全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议开展对接、探讨合作。

近年来，中法关系保持健康稳定发展势头。中国是法国在亚洲第一大、全球第七大贸易伙伴。60年间，中法双边贸易额增长了800多倍，达到2022年的812亿美元，双向投资快速增长。截至2021年底，法国在华累计设立企业超过6000多家，投资存量达180多亿美元。双方在核能、航空、农业、环保、能源、文化、旅游、教育等领域均取得可见的务实合作成果。此外，法国绿色发展、可再生能源转型对华合作需求日益迫切，为深化双边务实合作带来新的机遇。

在中法建交60周年之际，双方应进一步延续中法关系积极、健康、向上的主基调，推动中法合作取得新成果，带动中法两大力量更好应对全球性挑战。

（作者是中国社会科学院欧洲研究所副研究员）

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