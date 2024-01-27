2024年1月5日，嘉宾为北京天坛和巴黎圣母院冰雕揭幕。新华社记者 石枫 摄

新华社北京1月27日电 题：秉持建交初心 积极面向未来——致中法建交60周年

新华社记者雷鸣、陈晨

中国上海和法国巴黎，这两座城市眼下正闪烁着交相呼应的灯光。中国国家级非物质文化遗产——豫园灯会，在中法建交60周年暨中法文化旅游年之际，首次“跨海”亮相法国巴黎，受到当地游客的热烈欢迎，成为两国文化交流的一道亮丽风景线。

法国是第一个同新中国正式建交的西方大国。1964年1月27日，中国同法国建交，那是两个迥异文明的美妙邂逅。

60年来，中法关系始终走在中国同西方国家关系前列，为两国人民带来福祉，为世界和平、稳定和发展作出贡献。中法关系的独特历史塑造了独立自主、相互理解、高瞻远瞩、互利共赢的“中法精神”。

北京、西安、武汉、广州、巴黎、里昂、克雷兹、尼斯……见证了中法领导人的互访足迹，记录了两国人民间日益增长的友谊。

中国国家图书馆收藏着习近平主席2019年访问法国时获赠的法文本《论语导读》，牛皮封面、飘口烫金、染纹纸环衬、书口刷红……这是一本富有法国启蒙时期书籍装帧特征的珍贵典籍，但其记载的内容，却是2000多年前中国的政治主张、伦理思想、道德观念。

这份国礼的选择是法国国立吉美亚洲艺术博物馆馆长提议的。吉美博物馆图书室主任克里斯蒂娜·克拉姆罗蒂说，以此为国礼巧妙而细腻地展示了两国历史悠久的友好关系。

在这个纷繁复杂的世界中，中法两国如两颗璀璨的星辰，虽由不同的历史轨迹汇聚而来，却在人类命运共同体的广阔天空中彼此交织、共同闪耀。在这一进程中，两国不断增强彼此的了解与信任，不仅在经济领域实现互利共赢，更在文化、思想、人文等领域实现了深入的交流与共鸣。

在两国元首战略引领下，中法经贸关系显示出巨大韧性和良好发展态势。

2023年7月26日，在法国圣艾尼昂市博瓦勒野生动物园外，一名儿童等待送别熊猫“圆梦”。新华社记者 高静 摄

“和中国一样，法国也是一个美食大国，有丰富的餐饮文化，希望法国相关企业能乘上‘从法国农场到中国餐桌’机制的快车，让中国消费者能够享用到来自法国农场的产品。”法国畜牧及肉类协会会长齐子牙在参加第六届中国国际进口博览会时说。

进博会成为法国企业开拓中国市场的机遇窗口。法国已连续参加六届进博会，每届参展企业数量、参展面积、意向成交额等展览指标在全球各国中都位居前列。据悉，法国将应邀担任第七届进博会主宾国之一。

法国巴黎第九区游人如织的奥斯曼大街上，老佛爷百货商店是巴黎时尚文化的缩影。近年来，为方便中国游客购物，这里已接受支付宝、微信和银联等支付方式。目前，老佛爷百货集团在北京、上海、深圳开设了百货商店，让中国消费者不出国门也能解锁法式时尚。

“葡萄酒是一个文化符号，是了解一地历史和风土人情的契机。”法国文化与旅游部前部长赫夫·诺维利说。

2001年，中国政府批准进口了一批法国葡萄种苗，中法酿酒葡萄和葡萄酒合作从此进入快车道，在中国多地开花结果。近些年，连续四届中法葡萄酒文化旅游论坛在中国宁夏举办，中法葡萄酒学院也在当地挂牌成立，推动两国在葡萄酒文化、教育、旅游、艺术、人才培养等领域的交流合作。

来自世界著名葡萄酒产区法国勃艮第的克丽斯泰勒·谢纳过去主要向中国市场推广法国葡萄酒。而今，作为宁夏西鸽酒庄的国际事务总监，她把宁夏葡萄酒推广到法国乃至全世界。

贵州大学经济学院副教授程同林表示，这些年，中法双边贸易额和相互直接投资整体稳步增长，而且在高端制造、现代服务业、数字经济等领域及高质量共建“一带一路”还有合作潜力。

2023年12月18日，在西安新城区后宰门小学进行的中法校园文化周法语语言沙龙上，西安法语联盟的老师与学生进行互动。新华社记者 刘潇 摄

文明因多样而交流，因交流而借鉴，因借鉴而发展。

在巴黎热闹的塞瓦斯托波尔大道上，凤凰书店因其绛红色的两层楼，显得格外耀眼。中国农历新年将至，橱窗里挂起了对联和中国结等装饰物，足够吸引眼球。书店里可以找到《红楼梦》等一批中国相关书籍，包罗万象。

万里之外，在北京市海淀区的一处民居内，84岁高龄的首都师范大学退休教授李玉民仍坚持翻译法文文学作品，在他看来，“中国和法国是东西方有代表性的文明大国，历史悠久、底蕴深厚。中法两国有一万个理由在方方面面发展良好关系。”

同在北京，北京语言大学高级翻译学院学生陈鹏翰正勤学苦练法语，他将在今年夏天赴法国巴黎担任巴黎奥运会志愿者。他表示，将以专业化、国际化的高质量志愿服务，向国际社会展现中国青年志愿者的风采。

2023年5月1日，在法国圣日耳曼昂莱，太极拳爱好者在第五届太极拳集体演练暨相搏国际邀请赛上表演太极拳。新华社记者 孙鑫晶 摄

今年，庆祝中法建交60周年暨中法文化旅游年开幕音乐会、“你好！中国”旅游推介会、“凡尔赛宫与紫禁城”展览等数百项中法人文交流活动将陆续举办，中法双方密切合作、精心筹备。

当中国遇见法国，仿佛是一首美妙的交响曲，高低起伏，和谐共鸣。两国之关系，犹如繁星点点，璀璨耀眼。两国之情谊，犹如长江大河，源远流长。

面向下一个60年，中法携手合作，必将再创辉煌。（参与采写：郝王乐、王越、骆飞、赵旭）

(责编：曹欣悦、燕勐)