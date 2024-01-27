人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

也门胡塞武装称袭击一艘英国油轮

2024年01月27日09:33 | 来源：新华网
小字号

　　新华社开罗1月26日电（记者王尚）萨那消息：也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚26日发表声明说，该组织当天向一艘在亚丁湾航行的英国油轮发射了多枚导弹，油轮被击中后起火。

　　萨雷亚说，这艘油轮是英国公司所有的“马林·罗安达”号，胡塞武装将“采取所有可能的军事手段保护也门和支持巴勒斯坦人民”。

　　英国海上贸易行动办公室26日早些时候说，一艘商船在也门南部港口城市亚丁西南约111公里处被导弹击中并起火。船上人员已请求紧急救援。

　　公开资料显示，“马林·罗安达”号油轮建造于2018年，为一家英国公司所有。全球最大金属和石油贸易商之一托克集团26日证实，该集团运营的“马林·罗安达”号油轮在亚丁湾被一枚导弹击中后起火，船上人员正在施救。

　　美国中央司令部26日下午说，胡塞武装当天向在亚丁湾航行的美国导弹驱逐舰“卡尼”号发射了一枚反舰弹道导弹。导弹被“卡尼”号成功拦截，没有造成人员伤亡和船身损坏。

　　自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。今年1月12日以来，美国和英国连续对也门胡塞武装目标发动空袭，造成多人死伤。一些国家对美英两国的行动表示谴责，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

(责编：曹欣悦、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部