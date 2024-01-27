新华社开罗1月26日电（记者王尚）萨那消息：也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚26日发表声明说，该组织当天向一艘在亚丁湾航行的英国油轮发射了多枚导弹，油轮被击中后起火。

萨雷亚说，这艘油轮是英国公司所有的“马林·罗安达”号，胡塞武装将“采取所有可能的军事手段保护也门和支持巴勒斯坦人民”。

英国海上贸易行动办公室26日早些时候说，一艘商船在也门南部港口城市亚丁西南约111公里处被导弹击中并起火。船上人员已请求紧急救援。

公开资料显示，“马林·罗安达”号油轮建造于2018年，为一家英国公司所有。全球最大金属和石油贸易商之一托克集团26日证实，该集团运营的“马林·罗安达”号油轮在亚丁湾被一枚导弹击中后起火，船上人员正在施救。

美国中央司令部26日下午说，胡塞武装当天向在亚丁湾航行的美国导弹驱逐舰“卡尼”号发射了一枚反舰弹道导弹。导弹被“卡尼”号成功拦截，没有造成人员伤亡和船身损坏。

自去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。今年1月12日以来，美国和英国连续对也门胡塞武装目标发动空袭，造成多人死伤。一些国家对美英两国的行动表示谴责，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。

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