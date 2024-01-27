新华社日内瓦1月26日电 专访｜中国在这次考试中考了一个好成绩——国别人权审议工作组通过中国参加第四轮国别人权审议报告后访中国代表团团长陈旭

新华社记者聂晓阳 石松

当地时间26日下午，联合国人权理事会国别人权审议工作组一致通过了中国参加第四轮国别人权审议报告后，中国政府代表团团长、中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使在接受新华社记者采访时表示，如果把国别人权审议比作对每个国家五年一度的大考，那么我们可以骄傲地说：中国在这次考试中考了一个好成绩。

陈旭说，这份成绩单上最亮眼的内容大致有以下方面：

中国坚持以人民为中心的发展思想，实现了第一个百年奋斗目标，全面建成小康社会，打赢了人类历史上规模最大的脱贫攻坚战，近一亿农村贫困人口实现脱贫，历史性地解决了绝对贫困问题，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标。

中国坚持发展全过程人民民主，依法实行民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督。与此同时，中国坚持在发展中促进和改善民生，着力推动高质量发展，让发展成果更多更公平惠及全体人民，建成世界上规模最大的教育体系、社会保障体系、医疗卫生体系，教育普及水平实现历史性跨越，基本养老保险参保人数达到10.6亿人，基本医疗保险参保率稳定在95%。城镇新增就业年均1300万人以上，城乡居民住房条件明显改善。

中国坚持全面保障特定群体权利，贯彻男女平等基本国策，连续制定实施四个周期的儿童发展纲要，稳步推进老年友好型社会建设，促进残疾人事业全面发展。中国坚持依法保障人权，将尊重和保障人权贯穿立法、执法、司法、守法各个环节。同时，中国坚持各民族一律平等，56个民族共同当家作主，共同团结奋斗，共同繁荣发展，像石榴籽一样紧紧抱在一起。

中国坚持绿水青山就是金山银山，像爱护眼睛一样保护生态环境。过去十多年间，中国的天更蓝、山更绿、水更清，全国PM2.5年均浓度累计下降57%，是全球空气质量改善速度最快、可再生能源利用规模最大、森林资源增长最多的国家。目前全球光伏发电装机容量近一半在中国，全球新能源汽车一半以上行驶在中国，全球四分之一的新增绿化面积来自中国。

中国积极引领全球人权治理，提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，倡导以安全守护人权、以发展促进人权、以合作推进人权。中国还在人权理事会等多边人权机构中致力于维护国际公平正义、提升发展中国家代表性和话语权，为全球人权治理提供中国智慧和中国方案。

陈旭表示，中国人权事业取得历史性成就，关键在于将人权普遍性原则同中国具体实际相结合，走出了一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路。中国将继续以人类前途为怀，以人民福祉为念，始终高举和平发展合作共赢旗帜，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，以自身新发展为世界提供新机遇，推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展，推动构建人类命运共同体。

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