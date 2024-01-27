新华社海牙1月26日电热点问答｜国际法院就以色列涉嫌种族灭绝案的判决影响如何

新华社记者王湘江

联合国国际法院26日在荷兰海牙发布具有约束力的“临时措施”，要求以色列遵守联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》，防止在加沙地带发生针对巴勒斯坦人的种族灭绝行为。国际法院如何作出这一判决？将产生何种影响？各方对此有何反应？

判决结果

国际法院院长琼·多诺霍26日宣读的判决书说，加沙地带灾难性的人道主义局势面临进一步恶化的严重风险，以色列必须遵守联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》规定的义务，采取一切可能措施，防止在加沙地带发生针对巴勒斯坦人的种族灭绝行为。

判决书说，以色列要确保其军队不实施任何种族灭绝行为，同时还要采取一切可能措施，防止和惩罚任何实施或煽动实施种族灭绝的行为。此外，以色列还必须立即采取有效措施，为加沙地带的巴勒斯坦人提供急需的基本服务和人道主义援助。

判决书说，以色列必须在一个月内向国际法院提交报告，说明为执行国际法院判决而采取的具体措施。

如何作出

去年12月29日，南非向国际法院提起诉讼，指控以色列违反联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》，对加沙地带的巴勒斯坦人民实施种族灭绝，同时敦促国际法院采取措施，防止巴勒斯坦人根据该公约所享有的权利受到进一步损害。随后，国际法院就这一诉讼举行听证会。

南非向国际法院提起的诉讼主要包括两大诉求，一是要求国际法院发布数项“临时措施”，其中第一条是要求以色列立即停止在加沙地带的军事行动，二是要求国际法院就对以色列实施种族灭绝的指控进行审理并作出判决。

对此，以色列的回应是，强调以色列对加沙地带的军事行动是自卫行为，否认南非对其种族灭绝指控，拒绝国际法院在这一问题上具有管辖权，同时要求国际法院驳回南非的诉讼请求。

面对南非和以色列的不同诉求，国际法院实际上在其判决中作了“折中”。一方面，国际法院没有同意以色列提出的驳回此案的要求，而是认定自己拥有管辖权并最终决定发布“临时措施”。另一方面，国际法院也没有完全满足南非提出的所有要求，如在其发布的“临时措施”中，没有明确要求以色列立即停止在加沙地带的军事行动，而这是南非要求国际法院采取的第一条“临时措施”，也是国际社会最为关注的内容之一。

对于以色列受到的种族灭绝指控，多诺霍说，对这一指控作出判决需要确凿证据，国际法院需要时间来进一步审理，因此还不能对此作出判决。根据国际法院以往处理类似诉讼的情况，最终判决往往需要数年时间。

有何影响

根据《国际法院规约》，国际法院以发布“临时措施”作出的判决具有法律约束力且不得上诉。虽然执行判决是相关国家的法律义务，但国际法院并没有被赋予强制执行判决的能力，相关国家如果拒不执行，国际法院也没有办法强制其执行。

尽管如此，国际法院的判决依然具有不可估量的政治、外交和国际道义影响力。对以色列来说，虽然国际法院没有强制手段，但拒不执行不仅会使其面临进一步的法律风险，更会使其面对来自国际社会的巨大压力。

一名荷兰法律专家表示，这一判决使得荷兰和美国等支持以色列的国家“处境艰难”，以色列的盟友必须认真考虑如何作出应对。以色列的盟友如不想成为涉嫌种族灭绝的同谋，就有可能会在幕后向以色列施加更大压力，让以方意识到其在加沙地带的所作所为违反国际法。另外，这一判决还会增加以色列内部对总理内塔尼亚胡的压力。

各方反应

南非总统拉马福萨26日下午发表全国电视讲话说，国际法院做出的裁决是“国际法、人权与正义的一次胜利”，南非政府欢迎这一决定。国际法院发布的“临时措施”对以色列是具有约束力的，南非期待以色列能够执行国际法院的裁决。

欧盟委员会26日发表声明说，欧盟重申继续支持联合国主要司法机关国际法院。国际法院的判决对双方具有约束力，双方必须遵守。欧盟期待该判决全面、立即和有效的实施。

巴勒斯坦外交部长马立基发表视频讲话，欢迎国际法院发布的“临时措施”。他表示，国际法院法官评估了事实和法律，其裁决有利于人道和国际法。这是一项具有约束力的法律义务，巴呼吁所有国家，包括以色列，确保执行国际法院发布的所有“临时措施”。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）当天发表声明说，国际法院的裁决是“一项重要进展”，有助于孤立以色列并揭露其在加沙地带“所犯的罪行”。

以色列总理内塔尼亚胡26日发表声明反驳针对以色列的种族灭绝指控，称以方军事行动是针对哈马斯，不是巴勒斯坦平民，并表示以色列将继续与哈马斯作战，直到取得完全胜利。他还说，以色列对国际法的承诺坚定不移。与每个国家一样，以色列拥有自卫的固有权利。剥夺以色列这一基本权利的企图是对犹太国家的公然歧视。（参与记者：谢江、柳伟建、吕迎旭、张天朗、付一鸣）

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