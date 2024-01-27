这是1月26日在瑞士日内瓦拍摄的联合国人权理事会国别人权审议工作组第45届会议现场。新华社记者连漪摄

新华社日内瓦1月26日电 1月26日，正在瑞士日内瓦举行的联合国人权理事会国别人权审议工作组第45届会议一致通过中国参加第四轮国别人权审议报告。中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使率中国政府代表团与会。

陈旭在审议报告通过后表示，今年是中华人民共和国成立75周年。中国正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。在实现这一宏伟目标的进程中，我们将让现代化建设成果更多更公平地惠及全体人民，不断提升人权保障水平，促进人的自由全面发展。中国在推进自身人权事业高质量发展的同时，将始终高举和平发展、合作共赢旗帜，坚持立己达人、胸怀天下，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。中方愿同国际社会一道，坚定不移地促进和保护人权，积极参与全球人权治理，弘扬全人类共同价值，推动构建人类命运共同体，共同建设更加美好的世界。

此前，中国政府代表团于1月23日出席了审议会议，以开放坦诚的态度与各国代表进行了建设性对话。120多个国家积极评价中国人权事业进展，充分肯定中国在促进和保护人权方面作出的不懈努力。国别人权审议是各国在联合国框架内就人权问题进行平等坦诚交流，开展建设性对话与合作的重要平台。中国曾于2009年、2013年和2018年参加前三轮审议。

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