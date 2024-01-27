人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

联合国国际法院要求以色列遵守《防止及惩治灭绝种族罪公约》

2024年01月27日09:29 | 来源：新华网
小字号

新华社海牙1月26日电（记者王湘江）联合国国际法院26日在海牙发布具有约束力的“临时措施”，要求以色列遵守联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》，防止在加沙地带发生针对巴勒斯坦人的种族灭绝行为。

去年12月29日，南非向国际法院提起诉讼，指控以色列违反联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》，对加沙地带的巴勒斯坦人民实施种族灭绝，同时敦促国际法院采取措施，防止巴勒斯坦人根据该公约所享有的权利受到进一步损害。随后，国际法院就这一诉讼举行听证会。

国际法院院长琼·多诺霍26日宣读的判决书说，加沙地带灾难性的人道主义局势面临进一步恶化的严重风险，以色列必须遵守联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》规定的义务，采取一切可能措施，防止在加沙地带发生针对巴勒斯坦人的种族灭绝行为。

判决书说，以色列要确保其军队不实施任何种族灭绝行为，同时还要采取一切可能措施，防止和惩罚任何实施或煽动实施种族灭绝的行为。此外，以色列还必须立即采取有效措施，为加沙地带的巴勒斯坦人提供急需的基本服务和人道主义援助。

判决书说，以色列必须在一个月内向国际法院提交报告，说明为执行国际法院判决而采取的具体措施。

国际法院是联合国主要司法机关。根据《国际法院规约》，联合国国际法院在解决各国向其递交的法律争端时，有权在其认为必要的情况下发布“临时措施”，该判决具有约束力且不得上诉。

去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成约2.6万名巴勒斯坦人死亡、6.4万人受伤。以色列方面称，有1300多名以色列人在冲突中死亡。

(责编：曹欣悦、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部