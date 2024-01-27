新华社海牙1月26日电（记者王湘江）联合国国际法院26日在海牙发布具有约束力的“临时措施”，要求以色列遵守联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》，防止在加沙地带发生针对巴勒斯坦人的种族灭绝行为。

去年12月29日，南非向国际法院提起诉讼，指控以色列违反联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》，对加沙地带的巴勒斯坦人民实施种族灭绝，同时敦促国际法院采取措施，防止巴勒斯坦人根据该公约所享有的权利受到进一步损害。随后，国际法院就这一诉讼举行听证会。

国际法院院长琼·多诺霍26日宣读的判决书说，加沙地带灾难性的人道主义局势面临进一步恶化的严重风险，以色列必须遵守联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》规定的义务，采取一切可能措施，防止在加沙地带发生针对巴勒斯坦人的种族灭绝行为。

判决书说，以色列要确保其军队不实施任何种族灭绝行为，同时还要采取一切可能措施，防止和惩罚任何实施或煽动实施种族灭绝的行为。此外，以色列还必须立即采取有效措施，为加沙地带的巴勒斯坦人提供急需的基本服务和人道主义援助。

判决书说，以色列必须在一个月内向国际法院提交报告，说明为执行国际法院判决而采取的具体措施。

国际法院是联合国主要司法机关。根据《国际法院规约》，联合国国际法院在解决各国向其递交的法律争端时，有权在其认为必要的情况下发布“临时措施”，该判决具有约束力且不得上诉。

去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成约2.6万名巴勒斯坦人死亡、6.4万人受伤。以色列方面称，有1300多名以色列人在冲突中死亡。

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