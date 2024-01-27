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法国作家佳玥：要谈论中国，那就前往中国

2024年01月27日09:27 | 来源：新华社
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新华社巴黎1月25日电 “我与中国之间存在一种特殊的情感关系，这远远超出文化、经济、外交关系的范畴。”法国作家克里斯蒂娜·卡约尔（中文名佳玥）日前在巴黎接受新华社记者采访时，用“缘分”二字诠释自己同中国之间千丝万缕的联系。

佳玥的中国情缘始于爱情。20多年前，她随赴华工作的未婚夫来到这个陌生的国家。后来，她在北京结婚，在胡同里生活，学会中文并更加了解中国。此后，佳玥致力于推动法中文化艺术交流，让更多的法国艺术家与中国结缘。

时至今日，佳玥仍难忘与中国初次相逢时感受到的惊喜。2002年5月，刚到北京的她来到公园，看到湛蓝天空下，一群老老少少在遛弯儿、打太极、在地上练毛笔字。“这真是一群懂生活的人。”佳玥告诉记者，到北京的第一天，她就感受到中国人对生活的热爱。这与此前周围人向她讲述的中国大相径庭，丝毫不见传闻中“悲伤灰暗”的色调。

“永远要去看看现实什么样，这句话一直指引着我。”佳玥说，在中国生活的日子里，她开始与艺术家、农民、工人、知识分子等各行各业的中国人交流，“用自己的眼睛和耳朵认识中国”。

法国作家佳玥

法国作家佳玥

这一过程中，学哲学出身的佳玥收获了大量对中国的新认知。她先后出版《中国人看蒙娜丽莎时想些什么》《中国人为什么有时间》等多部法文著作，以文字为媒介，在法国人和中国人之间搭建交流通道。

佳玥多次将法中文化交流比作“红酒与绿茶的对话”。此次在巴黎接受采访时，她将这种碰撞穿在了身上：一身红绿搭配的装束体现了法中两国文化在她身上的融合。

20多年前，佳玥一句中文也不会，现在能讲略带京腔的流利中文；刚到北京时，她四处苦寻咖啡馆，如今爱上北京街角的羊肉串；她原本信奉法国哲学家笛卡尔的理性主义思想，现在能欣赏中国道家处世哲学。“我为自己能学到这么多东西感到高兴，也想把这种体验带给艺术家们。”佳玥告诉记者。

2009年，佳玥创立了非营利机构“艺术8”协会，为法中文艺界牵线搭桥。除举办展览、讲座、文化论坛等活动外，这个位于北京中法大学旧址的艺术之家设立奖项，每年邀请获奖的中法青年艺术家前往对方国家进行交流，从彼此的文化中汲取灵感、感悟对方的生活艺术。

在佳玥看来，艺术家承担着重要使命，他们能让人们以感受和好奇心为基础与世界建立联系。她说，如今人们能够以更丰富、更平和的方式看待世界及其多样性。“我们通过艺术创造了友谊，这是艺术家之间的友谊，也是中西方文明之间的友谊。”

法国作家佳玥

法国作家佳玥

2013年，法国政府授予佳玥荣誉军团骑士勋章，表彰她为法中文化交流作出的贡献。她在谈及文化交流对法中关系的意义时说，外交关系如同房顶，起到保护作用，而房子里面是人与人的交流，“他们是艺术家、企业家、大学生……正是这些人际关系让两国之间产生真正的联系”。

2024年，中法迎来建交60周年，佳玥与中国的情缘已走过20多个春秋。她说，如今中国人更应为本国文化感到自豪，展望未来，“希望法中双方都能继续保持对彼此的好奇心”。（记者：张百慧、孙鑫晶；剪辑：崔可欣；编辑：淡然、沈浩洋、陈霄、王昭、徐正源、倪红梅、何梦舒、谢栋风）

新华社国际部制作

(责编：曹欣悦、燕勐)

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