人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

国际人权和社会发展协会顾问洛佩斯：中国人权发展成就不容否定

2024年01月26日21:20 | 来源：新华网
小字号

　　新华社日内瓦1月26日电（记者石松　马志异）国际人权和社会发展协会拉丁美洲人权事务顾问戴维·洛佩斯日前在瑞士日内瓦接受新华社记者专访时说，中国在消除贫困等方面取得了令人钦佩的成就，走出了适合自己的人权发展道路，一些西方国家的恶意攻击无法掩盖中国人权事业发展取得的成就。

　　23日，中国在日内瓦参加联合国人权理事会第四轮国别人权审议。洛佩斯在审议后接受专访时说：“2023年4月我第一次访问中国，走访了北京、杭州、重庆等地，中国的发展给我留下深刻印象。”

　　他认为，中国在消除贫困方面付出的巨大努力和取得的积极成果“令人钦佩”，是中国人权事业发展成就的生动体现。

　　“不幸的是，在西方国家，很多人不会花时间去深入了解中国的文化和发展轨迹。只要提到中国，一些西方人士就大肆恶意攻击并对中国进行‘妖魔化’。”在洛佩斯看来，中国是一些西方国家恶意炮制的人权谎言的受害者。

　　他特别指出，美国肆意使用军事、经济等手段干涉他国事务，在人权领域搞双重标准、抹黑他国。提到饱受美国干涉之苦的阿富汗和利比亚国内现状，洛佩斯说：“我们必须思考，在这些国家，什么是人权？什么是发展？”

(责编：崔越、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部