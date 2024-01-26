新华社日内瓦1月26日电（记者石松 马志异）国际人权和社会发展协会拉丁美洲人权事务顾问戴维·洛佩斯日前在瑞士日内瓦接受新华社记者专访时说，中国在消除贫困等方面取得了令人钦佩的成就，走出了适合自己的人权发展道路，一些西方国家的恶意攻击无法掩盖中国人权事业发展取得的成就。

23日，中国在日内瓦参加联合国人权理事会第四轮国别人权审议。洛佩斯在审议后接受专访时说：“2023年4月我第一次访问中国，走访了北京、杭州、重庆等地，中国的发展给我留下深刻印象。”

他认为，中国在消除贫困方面付出的巨大努力和取得的积极成果“令人钦佩”，是中国人权事业发展成就的生动体现。

“不幸的是，在西方国家，很多人不会花时间去深入了解中国的文化和发展轨迹。只要提到中国，一些西方人士就大肆恶意攻击并对中国进行‘妖魔化’。”在洛佩斯看来，中国是一些西方国家恶意炮制的人权谎言的受害者。

他特别指出，美国肆意使用军事、经济等手段干涉他国事务，在人权领域搞双重标准、抹黑他国。提到饱受美国干涉之苦的阿富汗和利比亚国内现状，洛佩斯说：“我们必须思考，在这些国家，什么是人权？什么是发展？”

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