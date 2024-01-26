老挝公务人员中文培训班开班仪式培训现场。主办方供图

人民网曼谷1月26日电 （记者张矜若）1月23日下午，老挝公务人员中文培训班开班仪式在老挝全国总工会人力发展培训中心举行。

老挝全国总工会副主席维莱·冯卡逊、中国驻老挝大使馆一等秘书卫彦雄、老挝全国总工会人力发展培训中心主任乌塞·梢帕占和中国教育部中外语言交流合作中心驻老挝管理教师赵玉玺、杨念出席了本次开班仪式。

维莱·冯卡逊在致辞中表示感谢中国使馆一直以来对老挝全国总工会的支持，目前工会战线干部对中文人才需求很大，去年12月刚刚去中国访问，与中国全国总工会达成多项合作协议，其中中文培训班也是合作项目之一，希望培训班长期办下去。

卫彦雄表示中方将在师资、人员交流等方面继续支持老挝总工会。

据了解，该公务人员培训班由老挝全国总工会主办，每期三个月，旨在提高老挝公务人员的中文水平，提升中文业务能力。该培训班针对不同中文水平的学员分别设置了HSK1和HSK2两级课程，由中外语言交流合作中心派遣的志愿者教师授课。

老挝组织部、老挝全国总工会办公室代表、第一期就读学员及新闻媒体等50余人参加了此次开班仪式。

老挝公务人员中文培训班开班仪式培训现场。主办方供图

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