新华社法兰克福1月25日电 综述｜欧洲央行不急于公布降息时间表

新华社记者邵莉

欧洲中央银行25日召开货币政策会议，决定继续维持三大关键利率不变，其最新货币政策决议和声明未就降息提供明确线索。

欧洲央行当天发布公告说，主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率将分别维持在4.50%、4.75%和4.00%不变。

欧洲央行表示，去年12月欧元区通胀率反弹主要是由去年底欧洲多国政府削减对天然气、电力和食品的补贴造成，总体通胀回落趋势没有改变。然而，工资增长率上升和劳动生产率下降导致物价压力居高不下。

欧洲央行行长拉加德当天在回答记者提问时表示，理事会成员普遍认为现在“谈论降息为时过早”，欧洲央行将坚持依赖数据进行决策。拉加德说，欧元区经济增长已陷入停滞，新一轮通胀上涨风险较低。利润下降已开始缓解劳动力成本上升对通胀的影响。

荷兰国际集团ING宏观研究部负责人卡斯滕·布热斯基认为，欧洲央行最新决定和声明几乎是上一次会议的复本。他预计，欧元区首次降息不会在今年6月之前。

拉加德上周在世界经济论坛2024年年会期间表示，投资者需对降息保持耐心，欧洲央行在夏季之前可能不会提出降息的指导方针。

有分析指出，当前欧元区处于衰退边缘，如果通胀未能进一步下降，欧洲央行或将无法调整利率刺激经济，导致通胀持续上升、增长长期疲软的滞胀现象发生。

德国中央合作银行首席经济学家米夏埃尔·霍尔施泰因认为，即使欧元区经济疲软并可能继续走弱，欧洲央行至少要等到夏天才会首次降息，因为其首要任务是稳定价格。

也有不少专家认为，欧洲央行最新货币政策声明略显“鸽派”，可能正在为降息做准备。

瑞士百达资产管理公司经济学家弗雷德里克·迪克罗泽表示，拉加德当天并未强烈反驳市场对降息的预期，释放了重要信号，即欧元区在夏季之前降息的可能性有所增加。

高盛集团和德意志银行预计，欧洲央行首次降息最早在今年4月。法国兴业银行预计降息要等到今秋。

德国德卡银行首席经济学家乌尔里希·卡特尔表示，降息不会像一些市场投资者所期待的那么早或幅度那么大，欧元区小幅降息是最有可能的情况。

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