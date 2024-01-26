人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2024龙年“欢乐春节”在澳大利亚拉开序幕

2024年01月26日17:03 | 来源：新华网
小字号

新华网悉尼1月26日电（记者张淑惠）由中国驻澳大利亚大使馆、驻悉尼总领事馆和悉尼中国文化中心联合举办的2024龙年“欢乐春节”新闻发布会25日晚在悉尼中国文化中心举行。“欢乐春节·锦绣长安——2024西安新春民俗文化展”也同时在此开幕，拉开澳大利亚2024龙年“欢乐春节”活动的序幕。

中国驻悉尼总领馆代总领事王春生、悉尼市副市长郭耀文以及澳中友好协会全国会长简·埃弗里特等中澳嘉宾80余人出席了发布会暨开幕活动。

王春生在致辞中表示，“欢乐春节”作为庆祝中国新年的年度品牌活动，已成为全球人民共享中国文化的重要平台。2024年，我们非常高兴看到中国的表演艺术团体和展览再次回到澳大利亚。“欢乐春节”活动不仅是节日庆祝活动，更是超越国界的团结象征。

郭耀文在发布会上说，澳中友谊源远流长，在悉尼这个多元文化的城市，跨文化理解至关重要，在悉尼每年举行的中国新年庆典已成为悉尼农历新年的标志性庆祝活动。

简·埃弗里特表示，“欢乐春节”活动将增进澳中两国人民更深入地相互了解，惠及两国人民。

据了解，1月25日至2月27日期间，“欢乐春节”活动在澳大利亚堪培拉、悉尼、墨尔本、布里斯班、阿德莱德、珀斯以及达尔文等地陆续展开，内容包括民俗文化展、联欢晚会、新春巡游、快闪、少儿春晚、交响乐、歌舞剧、元宵灯会、龙舟赛、美食展以及文旅推介等。

(责编：崔越、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部