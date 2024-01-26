新华网悉尼1月26日电（记者张淑惠）由中国驻澳大利亚大使馆、驻悉尼总领事馆和悉尼中国文化中心联合举办的2024龙年“欢乐春节”新闻发布会25日晚在悉尼中国文化中心举行。“欢乐春节·锦绣长安——2024西安新春民俗文化展”也同时在此开幕，拉开澳大利亚2024龙年“欢乐春节”活动的序幕。

中国驻悉尼总领馆代总领事王春生、悉尼市副市长郭耀文以及澳中友好协会全国会长简·埃弗里特等中澳嘉宾80余人出席了发布会暨开幕活动。

王春生在致辞中表示，“欢乐春节”作为庆祝中国新年的年度品牌活动，已成为全球人民共享中国文化的重要平台。2024年，我们非常高兴看到中国的表演艺术团体和展览再次回到澳大利亚。“欢乐春节”活动不仅是节日庆祝活动，更是超越国界的团结象征。

郭耀文在发布会上说，澳中友谊源远流长，在悉尼这个多元文化的城市，跨文化理解至关重要，在悉尼每年举行的中国新年庆典已成为悉尼农历新年的标志性庆祝活动。

简·埃弗里特表示，“欢乐春节”活动将增进澳中两国人民更深入地相互了解，惠及两国人民。

据了解，1月25日至2月27日期间，“欢乐春节”活动在澳大利亚堪培拉、悉尼、墨尔本、布里斯班、阿德莱德、珀斯以及达尔文等地陆续展开，内容包括民俗文化展、联欢晚会、新春巡游、快闪、少儿春晚、交响乐、歌舞剧、元宵灯会、龙舟赛、美食展以及文旅推介等。

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